Rusya’nın Türkiye’ye gaz ihracatında büyük düşüş

Rusya’nın Türkiye’ye olan gaz ihracatı geçtiğimiz yıla göre yüzde 36 düştü. Türkiye’nin gaz ithalatındaysa Azerbaycan’ın payı yükseldi.

Türkiye'ye ve sekiz güneydoğu Avrupa ülkesine yapılan Rus gaz ihracatı, 2019'un ilk yarısında düşüş yaşadı.

Rusya’nın gaz ihracatının düşmesinde daha ucuz olan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve Azerbaycan gazının etkisi var.

Rusya’nın Gazprom’u tarafından yayımlanan verilere göre, Rusya’nın en büyük bölgesel pazarı olan Türkiye’ye ihracatı 2018’in ilk yarısına göre yüzde 36 gerilerken, Yunanistan ve Bulgaristan’a yapılan ihracat sırasıyla yüzde 12,7 ve yüzde 17,4 oranında düştü.

Rus enerji devinin yayımladığı rakamlara göre, Gazprom’un dokuz bölgesel ülkeye yaptığı ihracat, bir önceki yıla göre 19,5 milyar metreküpken yüzde 27 azalarak 14,2 milyar metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre, Türkiye'nin İran'dan olan gaz ithalatı neredeyse sabit kalırken, Azerbaycan'dan yapılan ithalat, Şah Deniz gaz sahasının Hazar Denizi ve Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'ndaki ikinci aşamasının başlamasından sonra yüzde 43 oranında arttı.

Türkiye EPDK verilerine göre bu yılın ilk yarısında gaz ithalatının yüzde 35'ini Rusya'dan yaparken, yüzde 20'sini Azerbaycan, yüzde 16'sınıysa İran'dan gerçekleştirdi.