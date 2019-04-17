Rusya Çalışma Bakanlığı: Her beş işyerinden birinde tehlike var

Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı'nın araştırma raporuna göre ülkede her beş işyerinden birinde çalışma koşulları tehlikeli ve zararlı.

Rusya Federasyonu Çalışma Bakanlığı raporunda her beş işyerinden birinin çalışma koşullarının zararlı veya tehlikeli olduğu bildirildi. Rapor işyerlerinin yüzde 40'ından fazlasında üretim koşullarının etkisiyle meslek hastalıklarının ortaya çıktığını belirtiyor.

Bakanlığın toplam 26,5 milyon işyerini taradığı araştırmanın raporunda kabul edilebilir çalışma koşullarına sahip işyerlerinin oranının yüzde 79, zararlı ve tehlikeli çalışma koşullarına sahip işyerlerinin oranının yüzde 21 olduğu bildiriliyor.

Rapora göre 2,8 milyon işyerinde işçiler üretim şartlarından hafif bir şekilde etkileniyorlar (geçici hastalıklar), 2,2 milyon işyerinde ise tehlikeli durumlara maruz kalıyorlar; ve bu üretim koşulları hafif şiddetli meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Aynı rapora göre, 366,2 bin işyerinde çalışma koşulları, hafif ve orta dereceli hastalıkların ardından sakatlığa sebep oluyor ve 23,8 bin işyerinde ise işçiler çalışma koşulları nedeniyle ağır hastalıklara yakalanıyor. Tehlikeli çalışma koşullarının var olduğu işyeri sayısı ise 36,7 bin olarak kaydedildi.