Rönesans patronu servetini ikiye katlarken, inşaat işçileri isyanda

İstanbul Başakşehir’de Rönesans Holding tarafından yapılan İkitelli Şehir Hastanesi’nde dün yaklaşık bin işçi yemekhanede çıkan kurtlu yemeklere, kötü barınma koşullarına karşı iş bıraktı. AKP döneminde aldığı ihalelerle servetini iki yılda ikiye katlayan Rönesans’ın patronu Erman Ilıcak ise Türkiye’nin en zenginleri listesinde ikinci sırada yer alıyor.

Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da yapan Rönesans Holding’in inşaatını sürdürdüğü şehir hastanelerinde kötü çalışma koşullarına işçiler isyan ediyor.

Rönesans İnşaat’ın İstanbul Başakşehir’deki İkitelli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler yemekhanede çıkan kurtlu yemeklere, kötü barınma koşullarına karşı dün iş bıraktı.



Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri projeleriyle ihya olan şirketlerden biri olan Rönesans’ın ihalesini aldığı şehir hastanelerinden şimdiye dek açılanlar Adana, Yozgat, Elazığ şehir hastaneleri oldu. Bursa ve İstanbul-İkitelli şehir hastanelerinin inşaatıysa halen sürüyor.

Temmuz ayında da şirketin Bursa Şehir Hastanesi inşaatında işçiler kötü çalışma koşullarına isyan ederek iş bırakmıştı. İşçiler kendilerine kötü muamelede bulunulmasına, her gün güneş altında yarım saat yemek sırası beklemek zorunda kalmalarına, yemeklerin erken bitmesi ve birçok işçinin aç kalmasına, koğuşlarda çok sayıda kişinin kalmasına, su ve elektrik kesintilerine karşı iş bırakmıştı.



BÜYÜK DENETİMSİZLİK: 70 MİLYONLUK İŞ 15 MİLYONA MAL EDİLİYOR

Şirketin Ankara’daki merkezinde işten çıkarılan bir emekçi Şubat 2018’de soL’a verdiği söyleşide, Rönesans’ın AKP iktidarının adrese teslim ihaleleri almasının yanısıra proje boyunca “büyük denetimsizlik”ten de faydalandığını ortaya koymuştu.



Hiçbir denetim mekanizmasının işlemediği, şirketlerin kendi kârlarını maksimum seviyeye çıkarmak için çabaladığı ihalelerde tek kriterin Erdoğan'ın istediği “zamanda” projenin teslim edilmesi olduğunu vurgulayan eski Rönesans İnşaat çalışanı, “Şirketin yapması gereken bir proje var ve bunun maliyeti örnek veriyorum 70 milyon olarak gösterilmiş. Ancak tam da bu süreçte malzemeler değiştirilerek bu iş 15 milyona mal ediliyor. Bunun bir onaydan geçmesi gerekiyor, belli ki birileri bu işi onaylamış. Yani daha az kaliteli bir malzemeyle kârını katlıyor Rönesans. Kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymadıkları için daha az uzmanla iş yapabileceklerini de düşünüyorlar. Tüm mimari mühendislik disipliner başlıkların bir şekilde yolda halledilebilecek şeyler olduğu düşünülüyor. Bunun faturası da halka ödetiliyor " demişti.

ENKA’DAN RÖNESANS’A: ERMAN ILICAK KİMDİR?

İnşaatlarında çalışan binlerce işçinin “kurtlu yemekler”, kötü barınma koşullarına isyan ettiği Rönesans patronu Erman Ilıcak, 2016-2018 yıllarında servetini ikiye katladı. 2016 yılında 2 milyar dolar olan servetini 2018 yılında 4 milyar dolara çıkan Ilıcak, Forbes dergisinin Türkiye’nin en zenginleri araştırmasında Murat Ülker’den sonra ikinci sıraya oturdu.



1993 yılında Rusya’da kurulan Rönesans İnşaat, AKP döneminde aldığı ihalelerle büyüyen sermaye gruplarından biri. Erman Ilıcak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında “denge bulucu” kimliğiyle de tanınıyor.

Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri projeleri ihalelerini alan şirketlerin başında gelen Rönesans Holding, Capital dergisi tarafından düzenlenen araştırmada ise en çok çalışanı olan şirketler sıralamasında BİM’den sonra ikinci şirket olarak yer aldı. Şirketin internet sitesindeki bilgiye göre Rönesans Holding’in “64 milletten” 44 bin 704 çalışanı bulunuyor. Şirket Türkiye dışında Rusya, Avrupa, Kuzey Afrika’da faaliyet gösteriyor.

ODTÜ İnşaat mezunu olan Erman Ilıcak, Şarık Tara’nın patronu olduğu ENKA İnşaat’ta Libya ve Belarus’ta çalıştıktan sonra 1993 yılında Rusya’nın Petersburg kentinde kendi şirketini kurdu. İlk büyük işini 1996 yılında girdiği 10 milyon dolarlık devlet ihalesiyle alan Ilıcak, daha sonra uluslararası şirketlerin fabrikalarından mega alışveriş merkezlerine kadar birçok ihale alarak servetini katladı.

Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın müteahhitliğini yapan Ilıcak, dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 1 milyar 370 milyon liraya mal olduğunu açıkladığı inşaatla ilgili yaptığı açıklamada “Biz Rusya’da buradan büyük alışveriş merkezi açtık. Neden Türkiye’ye büyük görüldüğünü bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışan bir proje oldu. Yaşadıkça garantimiz altında, sahipsiz bırakmayız” demişti.