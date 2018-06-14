Rolls-Royce, 4 bin 600 kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz havacılık ve savunma şirketi Rolls-Royce, dünya genelinde 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

İngiltere merkezli havacılık ve savunma şirketi olan Rolls-Royce, şirket CEO'su Warren East'in “işletmede sadeleşmeye gitme ve daha fazla nakit akışı sağlama” politikası belirlemesi nedeniyle 4 bin 600

kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Şirketin kârlı büyüme gerçekleştirmesi için işten çıkarmalara ihtiyaç duyduklarını belirten East, “Bu değişiklikler orta ve uzun vadede serbest para akışını 2020'deki 1 milyar poundluk hedefimizin

oldukça ötesine taşıyacak” açıklamasını yaptı.

Rolls-Royce'un dünya genelinde 55 bin işçisi bulunurken, işçilerin 26 bini İngiltere'de çalışıyor. Bir önceki işten çıkarmalar yine kâr endişesinden dolayı 2014'te 5 bin kişinin işten çıkarılmasıyla yaşanmıştı.

Şirket, işten çıkarmaların büyük bir bölümünün İngiltere'de gerçekleşeceğini açıkladı. 15 bin 700 kişinin şirketin Derby kentinde bulunan genel merkezinde çalıştığı biliniyor.