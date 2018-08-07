Reuters: Merkez Bankası sıkı para politikasından ‘daha sıkı’ para politikasına geçebilir

Reuters’da yer alan bir değerlendirmede Merkez Bankası’nın ‘artan riskler’ karşısında Para Politikası toplantısını 13 Eylül’den önceye çekebileceğine ve faiz artırımına gidebileceğine işaret edildi.

Reuters’da yer alan haber analizde, Merkez Bankası’nın son açıklanan Enflasyon Raporu’nda işaret edilen “sıkı para politikası”ndan “daha sıkı para politikası”na geçebileceği değerlendirmesi yapıldı. Öngörü, 13 Eylül’de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun (PPK) daha erken toplanması ve faiz artırımına gitmesi, daha uzun süreli bir yüksek faiz politikasının izlenmesi anlamına geliyor.

Reuters’da yer alan değerlendirmede piyasa koşullarının Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporundaki ana senaryodan uzaklaşarak ek sıkılaştırma ve "sıkı para politikası" yerine "daha sıkı para politikasının daha uzun süre uygulandığı" ihtimalleri de içeren risklerin gerçekleştiği bir senaryoya doğru ilerlediği saptaması yapıldı.

PPK ERKEN TOPLANABİLİR

Enflasyon raporunun riskler bölümünde TCMB'nin politika tepkisi verebileceği risk senaryoları arasında fiyatlama davranışı ve beklenti oluşumunda bozulma, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarının zayıflaması, finansal piyasalarda yurtiçi kaynaklı oynaklıkların sürmesi de yer alıyor. “Piyasalarda yaşananlar” bu risklerin gerçekleşmeye başladığı şeklinde yorumlanıyor.

Üst düzey bir bankacının, "Piyasalarda faiz artışı beklentisi kuvvetleniyor. TL'nin sert değer kayıplarının enflasyona etkisi TCMB'nin 'sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği' söyleminden 'daha sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasının gerekebileceği' söylemine geçilebileceği anlamına geliyor. TCMB'nin bir sonraki rutin toplantısı 13 Eylül'de. Bankanın bu tarihten önce bir adım atmayı tercih etmesi ise Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu yıl ikinci kez rutin toplantı takvimi dışında toplanacak olması anlamına geliyor. Gelişmeler bu ihtimalin kuvvetlendiğini gösteriyor" sözleri de değerlendirmede aktarılıyor.

ÇETİNKAYA: EK SIKILAŞTIRMA TEREDDÜTSÜZ YAPILIR

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın 31 Temmuz'da Enflasyon Raporu’nu açıklarken yaptığı konuşmada kısa süre önce 5 puan artışla yüzde 13,4 olarak ilan edilen enflasyon tahminlerden belirgin sapma olması halinde "tereddüt etmeden" ek sıkılaştırma yapılacağı sözü verdiği hatırlatılıyor. Çetinkaya, "Hangi sebeple olursa olsun sizle paylaştığımız enflasyon tahmin patikasından belirgin ve kalıcı bir sapma olacağı kanısı kurulda oluşursa gerekli adımlar atılır, bunun karşılığı ilave bir parasal sıkılaştırmaysa bu gerçekleştirilir" demiş ve eklemişti:

"Zaten son kararımızda orta vadeli duruşumuza dair söylemimizi daha net bir hale getirdik. Uzunca bir süre para politikası sıkı duruşun korunacağını ifade ettik. Bu ilave sıkılaştırma gerekiyorsa ilave sıkılaştırmayı da kurul tereddüt etmeden gerçekleştirir."