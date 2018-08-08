Restoratör Dilek Dayar'ın yaşamını yitirdiği iş cinayeti Çalışma Bakanı'na soruldu

Sirkeci'deki tarihi PTT binasının restorasyonunda çalışan 23 yaşındaki mimari restoratör Dilek Dayar'ın iskeleden düşerek yaşamını yitirmesi, bir soru önergesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soruldu.
Sirkeci'deki tarihi PTT binasının restorasyonunda çalışan 23 yaşındaki mimari restoratör Dilek Dayar'ın iskeleden düşerek yaşamını yitirmesi, HDP Mardin Milletvekili Tuma Dayar tarafından bir soru önergesiyle TBMM gündemine getirildi.
HDP'li vekil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.
Önergede Bakan'a şu sorular yöneltildi:
- Dilek Dayar’ın ölümüne yol açan iş kazası ile ilgili herhangi bir soruşma açılmış mıdır?
- İş Güvenliği Yönetmenliğinin uygulanmaması ile ilgili olarak herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmış ise ne aşamadadır?
- Tarihi Sirkeci PTT Merkez binasında yürütülen restorasyon çalışmalarında iş güvenliği ile ilgili periyodik olarak kontroller yapılmış mıdır? Varsa bu kontrollerde raporlaştırılmış eksiklikler var mıdır? Varsa nelerdir?
- Tarihi Sirkeci PTT Merkez binasında yürütülen restorasyon çalışmalarında İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmiş midir?
- Türkiye’de iş kazalarında nedenlerinin ortaya çıkarılması ile ilgili bakanlığınızca herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Yapılmışsa Türkiye’de iş kazalarının yoğunluğu ile temel nedenler nedir? Bunların önlenmesine dair ne tür çalışmalarınız olmuştur?