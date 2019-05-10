Ravago Petrokimya'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Ravago Petrokimya fabrikasında patronlar ile sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İzmir'in Aliağa lçesinde faaliyetini sürdüren petrokimya firması Ravago'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Petrol İş Sendikasının yetkili olduğu Ravago'da, işçilerin ücretlerine ortlama yüzde 36.8 oranında zam yapılmış oldu.

Sendikanın Aliağa şube bakanı Ahmet OKtay, bu sabah fabrkada işçileri bilgilendirdi. Oktay şunları söyledi: "Çalıştığımız sektöre göre düşük ücretler almaktayız. Bu sebeple ücret odaklı bir sözleşme yürüttük. Ortalama yüzde 36.8'e yaklaşan bir ücret zammı alarak sözleşmemizi imzaladık. Ortalama ücreti 3 bin 70 lira olan bir arkadaşımızın aldığı ücret 4 bin 200 oldu. Bu sözleşmeyle üç olan erzak yardımımız dörede 4'e yükseldi. Ayrıca giyim yardımı parası da sözleşmeye dahil edildi."