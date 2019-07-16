Praktiker için konkordato kararı: 6 mağaza kapatılacak

Üç aylık geçici konkordato ilan eden Praktiker'e, bir yıllık daha konkordato süresi verildi. Pratiker'in Axix AVM, Biz Cevahir AVM, Taurus AVM, Atlas Park AVM, Adıyaman Park AVM ve İst Marina AVM mağazalarının kapatılmasına da onay verildi.

Mali durumun bozulması nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, mali yapı düzelene kadar konkordato talebinde bulunan Praktiker'e, bir yıllık daha konkordato süresi verildi.

Konkordato talebinde bulunan şirket, "müşteri yoğunluğu, metrekaresi düşük olan, yüksek karlılık üretmeyen kimi alışveriş merkezlerindeki verimsiz mağazaların kapatılmasının planlandığını" ifade etmişti.

Şirketin toplam mal varlığının 12 milyon 490 bin lira, toplam borcunun da 38 milyon 407 bin lira olduğu belirtiliyor.

Kararda, Praktiker'in Axix AVM, Biz Cevahir AVM, Taurus AVM, Atlas Park AVM, Adıyaman Park AVM ve İst Marina AVM mağazalarının kapatılmasına onay verildi.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordatoda, mali sıkıntıya giren şirket icra hukuk mahkemesine başvuruyor. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Mahkemenin verdiği bu süre içinde atanan konkordato komiseri, alacaklılar ile masaya oturuyor.

Alacaklılara yapılan teklifte, borcun bir miktarından feragat etmeleri talep ediliyor. Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı veriyor. Bu kararın tasdikini ise ticaret mahkemesi yapıyor. Ticaret mahkemesi alınan kararı tasdik ederse, borçlar belirlenen süre içinde ödeniyor. Ancak, mahkemenin, kararı tasdik etmemesi halinde şirket hakkında direkt iflas kararı veriliyor.