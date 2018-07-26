Posco Assan işçileri işe iade davasını kazandı

Kocaeli’ndeki çelik üreticisi Posco Assan fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan 105 işçinin açtığı davada kazanan taraf işçiler oldu. Mahkeme, işçilerin işe iadesine ve patronun sendikal tazminat ödemesine karar verdi.

Türkiye'nin en zengin 19'uncu grubu olan Kibar Holding'e ait çelik üreticisi Posco Assan'ın Kocaeli’ndeki fabrikasında DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarılan 105 işçinin açtıkları işe iade davası, bugün kazanımla sonuçlandı. İşçilerin işe geri dönmesine karar veren Kocaeli 3. İş Mahkemesi, patrona da sendikal tazminat cezası verdi.

İşçilerin hukuki kazanımının ardından bir açıklama yayımlayan Birleşik Metal-İş Sendikası, örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, “Sendikamız o dönem yaptığı açıklamalarda; ülkemizde Anayasa ve yasaların işverenlerin talimatıyla rafa kaldırılmasına izin vermeyeceğimizi, POSCO ASSAN işçilerinin hak mücadelesini onların temsilcisi olarak ve onlarla birlikte sürdürmeye ve işçilerin haklı mücadelesinin takipçisi olma sözünü vermişti. Bugün kazanan taraf işçiler oldu” ifadelerini kullandı.

Yoğun çalışma, iş baskısı, düşük ücretler ve iş kazası riskleri gibi sorunların ardından Birleşik Metal-İş’te örgütlenen işçiler, geçen yıl Kasım ayında başlayan işten çıkarmaların ardından eylemlerini sürdürmüş, Ankara’ya yürümek istemişti. Yürüyüşe izin vermeyen polis, çok sayıda işçi ve sendikacıyı gözaltına almıştı. İşyerinde yeterli çoğunluğu sağlamalarına rağmen Çalışma Bakanlığından yetki belgesini alamayan işçiler durumu AKP'nin Kocaeli il başkanlığı binası önüne yürüyerek protesto etmişti.