Polisan: Toplu işçi çıkaracağız

Polisan, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Gebze’deki V (Kimya) İhtisas OSB’de yatırımı yapılan yeni su bazlı boya fabrikasının tamamlandığını, Dilovası’ndaki fabrikasının kapatılarak toplu işçi çıkarılacağını bildirdi.

Yeni fabrikada otomasyona dayalı çalışılacağını belirten şirketten yapılan açıklamada, toplu işçi çıkarılması doğrultusunda İŞKUR’a gerekli bildirimlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

İştirakimiz olan Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin GEBKİM-Kocaeli-Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımı yapılan yeni Su Bazlı Boya fabrikası tamamlanmış olup, Dilovası'nda bulunan Su Bazlı Boya fabrikamız kapatılacaktır. İş bu fabrika, endüstri 4.0 kapsamında, LEED sertifikalı ileri teknoloji ve otomasyona dayalı olarak çalışacaktır.

Bu nedenle, Şirketimizin destek birimleri ile Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde toplu işçi çıkarılacaktır. Bu konuda T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İŞKUR'a gerekli bildirimler yapılmıştır.