Pizzacıda kuryelik yapan işçi yoldaki çukura düşüp öldü: İş cinayeti delili olan çukur kapatıldı

Samsun Atakum'da bir pizzacıda kurye olarak çalışan genç işçi, sipariş götürürken yolda SASKİ'nin açtığı ve yeterli aydınlatmanın bulunmadığı çukura düşerek yaşamını yitirdi. İş cinayeti delili olan çukurun apar topar kapatıldığı öğrenildi.

Samsun'da iki gün önce 01.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez mahallesi Toplu Konut bulvarında meydana gelen olayda, bir pizzacıda paket servisçisi olarak çalışan Tolga Açıcı, 55 BAP 07 plakalı motosikleti ile son servisini yaptıktan sonra dönüşe geçti.

Açıcı yönetimindeki motosiklet, yolda oluşan çukura düşmesi sonucu kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Ağır yaralanan Tolga Açıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Samsun Eğtiim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrasında Açıcı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Açıcı, Trabzon'un Tonya ilçesi Büyükmahalle Mahalesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

İŞ CİNAYETİ DELİLİ ÇUKUR APAR TOPAR KAPATILDI

Hedef Halk gazetesinden Recep Mol'un haberine göre kazaya neden olduğu iddia edilen yoldaki çukur da apar topar asfalta yama yapılarak kapatıldı. Çukuru Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'nin açtığı öne sürüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAŞÇI: SASKİ ÇALIŞMA YAPMIŞ!

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yolun sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu, SASKİ'nin çalışma yaptıktan sonra oraya mıcır döktüğünü açıkladı. Taşçı, "Burayı SASKİ geçici olarak mıcırla doldurmuş kapatmış. Yağan yağmurlarla orada çukurlaşma oluşunca çocukta herhalde görmedi çukuru ve maalesef hayatını kaybetti” dedi.

AYDINLATMADA SIKINTI VAR

İshak Taşçı şöyle devam etti: “Ama son günlerde yağan yağmur üzerine mıcırda çökme oluşuyor. O sırada da kaza gerçekleşiyor. Büyükşehir orayı asfalt yapacaktı geçici olarak mıcırla kapatmış ondan sonra mıcırda çökme olmuş. Orada çukurlaşma oluşunca çocukta herhalde görmedi çukuru ve maalesef hayatını kaybetti. Sokak aydınlatmalarında da sorun varmış. Üzüntü duyduğumuz bir olay, keşke böyle bir olay olmasaydı.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürü Serkan Çam, “Altyapı Koordinasyon Merkezi şube müdürlüğümüz var. Altyapı kazı izinleri resmi izinle oluyor. Burayla ilgili herhangi bir resmi kazı izin formu yok. Büyükşehir Belediyesi’de ona göre takip yapıyor. Bizde araştırıyoruz Büyükşehir Belediyesi olarak. Oradaki altyapı üstyapı izni alınmış mı. İkincisi aydınlatma ile ilgili olarak zaten YEDAŞ ilgileniyor. Onlarda zaten konuyla ilgileniyorlardır. Bizde nerede sıkıntı var sorun var yada talep gelmiş mi onu araştırıyoruz” ifadelerini kullandı.