Petrol sahasında iş cinayeti!

Türkiye Petrolleri Şelmo petrol sahasında üretim elektrik hat ekibinde çalışan taşeron işçi, çıktığı direğin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye Petrolleri Şelmo petrol sahasında üretim elektrik hat ekibinde çalışan 35 yaşındaki taşeron işçi Kazım Canpolat elektrik arızası için çıktığı direğin devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evrensel'deki habere göre, iş cinayetine tanık olan işçiler, olayı “Ağaç direkler en az 120 cm çukura dikilmesi gerektiği yerde sadece 60 cm kazılmış. Arkadaşımız direğin üzerine çıkar çıkmaz düşüyor. Üstelik dikilen direk daha önce başka yerde kullanılmış eski bir direkti” ifadelerini kullandı.