Petrol fiyatları artıyor, ithalat faturası kabarıyor

Brent türü ham petrolün fiyatı dün yüzde 3'ün üzerinde artarken yıl başından bu yana petrol fiyatlarındaki artış Türkiye'nin ithalat faturasının yüzde 8-10 aralığında artmasına yol açtı.

Petrol fiyatlarındaki her artış, Türkiye'nin ithalat faturasını kabartıyor. Türkiye ithalatında hem petrol, doğalgaz, kömür, akaryakıt gibi enerji hammaddeleri hem de kimyasallar başta olmak üzere petrol türevi ara mamullerin payının yüksek olması fiyat artışlarının ithalat faturasına doğrudan yansımasına neden oluyor. 2018 yılında miktar olarak aynı düzeyde ithalat yapılsa bile petrol fiyatlarında yüzde 25'i geçeceği öngörülen artışın Türkiye'nin ithalat faturasına 15-20 milyar dolar ek yük getireceği hesaplanıyor. Üretim ve tüketimdeki artışa bağlı olarak ithal edilen hammadde ve ara malların miktar olarak da geçen yılın üzerinde olması bekleniyor.

Türkiye'nin de yaygın olarak ithal ettiği Brent tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,4 civarında artarak 75,39 dolardan, 77,92 dolara yükseldi.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SADECE İTHALAT FATURASINI ETKİLEMİYOR

Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış aynı zamanda pek çok ürünün maliyetlerinin artmasına da neden oluyor. 2018 yılı başından bu yana düzenli artış gösteren enerji fiyatlarının enflasyona yansıdığı görülürken önümüzdeki dönemde de kur artışıyla birlikte bu yansımanın kuvvetleneceği öngörülüyor.