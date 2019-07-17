PETLAS işçileri direnişe başladı

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 47 PETLAS işçisi direniş başlattı.

DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten atılan Kırşehir'deki PETLAS taşıma ve lojistik işçileri, direnişe başladı.

'BURASI DAĞ BAŞI DEĞİLDİR'

Şirket önünde yapılan eylemde konuşan Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, ”Burası dağ başı değildir. Petlas işvereni de olsan bir başka patron da olsan kendi kurallarını işçiye dayatamazsın.Burası bir kanun devleti ise senin kanunsuzluk yapmana izin verilemez.Petlas İşvereni , İsrail siyonizminin yıllardır müslüman Filistinlilere uyguladığı zulmün alasını işçilere uygulamaktadır.Tüm arkadaşlarımız Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.Buradan vicdanı olan savcıları da göreve çağırıyorum.İşçi ve sendika düşmanlığı yapan , hak hukuk tanımayan işverenler hakkında gerekli soruşturmaların başlamasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

'BAKANLIK PETLAS’A İŞÇİLERİN SENDİKA BİLGİLERİNİ VERDİ'

Küçükosmanoğlu, ",”Burada her türlü oyun oynanmaktadır.İş arkadaşlarımızın hangi saat , hangi gün sendikaya üye olduğunun bilgisinin bakanlık tarafından alındığı iddia edilmektedir.Eğer bakanlıkta kalması gereken bilgi işverene verildiyse bunu veren şerefsizdir alçaktır” ifadelerini kullandı.