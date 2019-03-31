PE Ağı’ndan açıklama: Şok Market’te patronun sözlerinin takipçisi olacağız

İşçilerine oy kullanmaya gitmeleri için izin vermediği belirtilen Şok Marketler'den bir yetkili Patronların Ensesindeyiz Ağı'nı arayarak iddiayı reddetti. PE Ağı'ndan yapılan açıklamada Şok Marketler'in bu sözlerinin takipçisi olunacağı belirtildi.

Çalışanlarının oy kullanmasını engellediği iddia edilen Şok Marketler’den Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’nı arayan bir yetkili, işçilerin oy kullanmasının engellenmediğini söyledi. PE Ağı bu bilgi üzerine, tüm Şok Market işçilerine oy kullanmalarına ilişkin bir düzenleme yoksa PE Ağı’na bildirmeleri çağrısı yaptı.

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir Şok Market’te çalışanlar, oy kullanmalarının fiilen engellendiğini bildirmişler ve soL’a "Herhangi bir izinimiz yok, az kişi ile çalıştığımız gerekçesiyle seçimde oy kullanmaya çıkmak için izin verilmedi" şeklinde açıklama yapmışlardı.

İşe sabah 8 gibi başladıklarını ve bu durumun akşam 17'ye kadar devam edeceğini söyleyen işçiler, fiilen oy kullanamayacaklarını belirtiyorlar.

Konuya ilişkin haberin yayımlanmasından sonra, Şok Marketler’den bir yetkili PE Ağı’nı arayarak, durumu inkar etti ve tüm şubelerinde oy kullanma işlemlerine izin verildiğini belirtti. Yetkili, saat 17’ye kadar isteyen her çalışanın oy kullanabileceğini söyledi.

PE Ağı bu bilgi üzerine, tüm Şok Market işçilerine oy kullanmalarına ilişkin bir düzenleme yoksa PE Ağı’na bildirmeleri çağrısı yaparak, konunun takipçisi olunacağını belirtti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]