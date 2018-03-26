Pazarlık sürüyor: DenizBank 5,5 milyar dolara satılabilir

Rus bankası Sberbank'a ait olan DenizBank'ın 5,5 milyar dolara Dubaili Emirates NBD'ye satılabileceği belirtildi. Satışla ilgili görüşmeler devam ediyor.

Sberbank'ın DenizBank'ı 5,5 milyar dolara satabileceği belirtildi.

Rus gazetesi Kommersant'ın haberine göre DenizBank'ın 5,5 milyar dolara satılması gündemde.

Bankanın en ciddi talibi Dubaili Emirates NBD. Emirates NBD, Ocak ayında Denizbank için ön görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Bloomberg hesaplamasına göre Sberbank’ın DenizBank’taki yüzde 99,9’luk payı 4,12 milyar doları bulabilir. Bloomberg’in derlediği verilere göre Eylül sonu itibariyle DenizBank’ın defter değeri 3,44 milyar dolar seviyesindeydi.

Şubat ayında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Sberbank CEO’su Herman Gref, Denizbank için çok iyi bir teklif aldıklarını belirtmiş ve "Yaptırımlar ve rekabet nedeniyle Türkiye’de iş yapmak zorlaştı" ifadelerini kulanmıştı.