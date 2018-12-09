Patronların Ensesindeyiz ve Yapıcılar'dan Gülsan işçilerine destek ziyareti

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi bünyesinde çalışmalarını yürüten Yapıcılar Müzik Grubu, 45 gündür direnen Gülsan işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ve Yapıcılar Müzik Grubu, direnişteki Gülsan işçilerini ziyaret etti.

Ziyarette Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı adına konuşma yapan temsilci, direnişin başından beri Gülsan işçisinin yanında olduklarını, direniş kazanımla sonuçlanana kadar da bu birlikteliğin devam edeceğini vurguladı.

"Krizin faturası her zaman işçilere, yoksullara çıkarılıyor. Sistemin mantığı yoksulun cebinden alıp zenginin cebine koymak şeklinde işliyor" diyen temsilci, "Anıtur, Flormar, 3. Havalimanı, Makro, Gripin işçilerinin ve sizin direnişiniz gösterdi ki; ancak örgütlü olarak bir arada durduğumuzda, mücadele ettiğimizde kazanım elde edebiliriz. Bugün buradaki direnişiniz Türkiye işçi sınıfına örnek oluyor. Türkiye'deki bütün işçilerin ve parçası olan bizlerin size teşekkür borcumuz var" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından söz alan bir işçi, direnişe desteklerinden dolayı Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na teşekkür edip, yakın zamanda patronun evine yürüyüş gerçekleştirmek istediklerini belirtip bu yürüyüş için de destek istediklerini dile getirdi.

Yapıcılar Müzik Grubu da işçilere dayanışma mesajlarını iletip Nâzım Hikmet'in şiirlerinden besteledikleri şarkıları seslendirdiler.

Ziyaret, işçilerin Flormar, Cargill, 3. Havalimanı ve Makro işçilerine destek mesajlarının ardından son buldu.