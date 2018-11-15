'Patronların Ensesindeyiz' ve NHKM, direnen Gülsan işçileriyle buluşuyor

İstanbul Beylikdüzü'nde ihbar ve kıdem tazminatları ödenmeden kapının önüne konulan ve 22 gündür fabrika önünde hakları için direnen 213 Gülsan cam fabrikası işçisi, yarın Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile Nâzım Hİkmet Kültür Merkezi'nden sanatçılarla buluşuyor.

Patronların Ensesindeyiz