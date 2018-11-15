'Patronların Ensesindeyiz' ve NHKM, direnen Gülsan işçileriyle buluşuyor

İstanbul Beylikdüzü'nde ihbar ve kıdem tazminatları ödenmeden kapının önüne konulan ve 22 gündür fabrika önünde hakları için direnen 213 Gülsan cam fabrikası işçisi, yarın Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile Nâzım Hİkmet Kültür Merkezi'nden sanatçılarla buluşuyor.
Patronların Ensesindeyiz
Perşembe, 15 Kasım 2018 16:18

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Gülsan Group'a bağlı cam işleme fabrikası işçileri direnişlerini sürdürüyor. 

Maaşları verilmeyen, patronlar tarafından kriz bahane edilerek kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmeden işten çıkarılan 213 işçi, 20 günü aşkın süredir işyeri önünde direnmeye devam ediyor. 

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanatçıları, yarın saat 15.00'te fabrika önünde direnen işçilerle buluşacak. Dayanışma ziyaretinde patronlara ve patronlar düzenine karşı mücadele ve direniş olanakları ele alınacak, dayanışma yolları konuşulacak. 

Patronların Ensesindeyiz Ağı, yarın gerçekleşecek ziyareti sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: 