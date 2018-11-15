'Patronların Ensesindeyiz' ve NHKM, direnen Gülsan işçileriyle buluşuyor

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Gülsan Group'a bağlı cam işleme fabrikası işçileri direnişlerini sürdürüyor.
Maaşları verilmeyen, patronlar tarafından kriz bahane edilerek kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmeden işten çıkarılan 213 işçi, 20 günü aşkın süredir işyeri önünde direnmeye devam ediyor.
Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanatçıları, yarın saat 15.00'te fabrika önünde direnen işçilerle buluşacak. Dayanışma ziyaretinde patronlara ve patronlar düzenine karşı mücadele ve direniş olanakları ele alınacak, dayanışma yolları konuşulacak.
Patronların Ensesindeyiz Ağı, yarın gerçekleşecek ziyareti sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:
HAKLARI İÇİN DİRENEN GÜLSAN İŞÇİLERİ'NİN YANINA GİDİYORUZ
16 Kasım Cuma Saat : 15:00
Gülsan fabrika önü
Adnan Kahveci Mahallesi Beylikdüzühttps://t.co/8Pd7WKRX9m pic.twitter.com/8e530IMb5T
— patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) 15 Kasım 2018