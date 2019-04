Patronların Ensesindeyiz ağına Çelebi'den yanıt

Çelebi Yer Hizmetleri, hakarete uğrayan çalışanı hakkındaki iddialara yanıt verdi. Şirketin yaptığı açıklamada çalışanın görev yerinin değiştirildiği iddiaları yalanlandı.

İstanbul Havalimanı'nda yer hizmeti veren bir işçi, uçağının rötar yaptığını ve bunun ekranlara yansıtılmadığını söyleyen bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramış, bir başka yolcunun görüntü alması sonucunda olay kamuoyuna yansımıştı.

Yolcunun davranışlarına dönük tepkinin büyümesi sonrasında Atlasglobal havayolu şirketi çalışanına sahip çıktığını, saldırgan yolcu hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurmuştu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, şirketlerin çalışanlarını şımarık yolcuların saldırıları karşısında yalnız bıraktığını belirterek, sözkonusu olayda da şirketin ilk tepkisinin hakarete uğrayan çalışanı görev yerinden çekmek olduğunu iddia etmişti.

Patronların Ensesindeyiz, "Atlas Global ve Çelebi’ye Soruyoruz" başlığını taşıyan açıklamasında Çelebi Yer Hizmetleri ve Atlasglobal'e şu soruları yöneltmişti:

1- Olaydan hemen sonra hakarete uğrayan kadın işçiye destek vermek yerine onu görev yerinden çektiğiniz doğru mu?

2- Olay sosyal medyada büyüyünce iletişimcilerinizin devreye girdiği, çalışanın görev yerinden alınmasının tepki çekeceğini söyledikleri doğru mu? Çalışanınıza yönelik başlangıçta verdiğiniz tepkiyi bu nedenle mi değiştirdiniz?

3- Hakarete uğrayan çalışanınızın yapacağı suç duyurusuna gerçekten destek olacak mısınız? Mahkeme masraflarını karşılayıp avukat desteği sağlayacak mısınız?

4- Benzer olaylarda geçmişte tutumunuz ne oldu? Çalışanlarınız saldırgan yolcular karşısında yalnız ve çaresiz mi kaldılar?

5- Atlasglobal’in reklam politikasının müşterilere sürekli “ayrıcalıklı” olduklarını hatırlattığı, bu yaklaşımın çalışanlarınızın yolcuların şımarıklıklarına maruz bıraktığı görüşünü değerlendirdiniz mi?

Sputnik ve Habertürk haber sitelerinde yer alan habere göre Çelebi Yer Hizmetleri, sorgulanan konuda bir yazılı açıklama yaptı ve hakarete uğrayan çalışanlarına her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

"24.04.2019 tarihinde gerçekleşen olaya istinaden Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde çalışanımız 26.04.2019 Cuma günü ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne davet edilmiş CBK. 243 Madde çerçevesinde ifadesi alınarak olaya adı karışan kişiden şikayetçi olmuştur" denilen açıklamada çalışana her türlü desteğin sağlandığı söylendi.

Çelebi Yer Hizmetleri'nin yaptığı açıklamada PE tarafından sorulan bir diğer soruya da dolaylı olarak şöyle yanıt verildi: "Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamış olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir."

Öte yandan konuyla ilgili iddialar, hakarete uğrayan çalışanın şirketle ilişiğinin kesildiği şeklinde değildi.