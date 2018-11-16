Patronların Ensesindeyiz ağı ve sanatçılardan direnişteki Gülsan işçisine ziyaret

Gülsan Grup'a bağlı cam fabrikasında tazminatsız işten çıkarılan 213 işçinin direnişi üçüncü haftayı geride bıraktı. Beylikdüzü’ndeki fabrika önünde direnen işçilere bugün Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi sanatçıları destek ziyaretinde bulundu.

Gülsan direnişinin 24'üncü gününde Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı adına TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler ve NHKM sanatçıları adına Orhan Aydın, Orhan Gökdemir, Harun Güzeloğlu işçilere destek ziyaretinde bulundular.

‘BİZ SOĞUKTA DİRENİYORUZ, ONLAR LÜKS ÇİFTLİKLERİNDE YAŞIYOR’

Ziyaret sırasında direnen işçiler adına bir konuşma yapan Özgür Karabekiroğlu, Gülsan patronunun önce kendilerine makineleri satarak ücretlerini ödeyeceğini söylediğini ancak daha sonra değerli makinelerde haciz olmasını ve diğer makinelerin fiyatlarını bahane ederek makinelerin satışını engellediğini belirtti.

Karabekiroğlu “Bizler bu soğukta hakkımız için direnirken onların lüks içinde çiftliklerinde yaşadıklarını biliyoruz. Mücadelemizi tüm haklarımızı alıncaya kadar vermeye devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan Patronların Ensesindeyiz Platformu'na ve diğer destek veren medyaya teşekkür ederiz” diye konuştu.

'KRİZ ONLAR İÇİN YOK BİZİM İÇİN VAR'

TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler, memleketin her yanında haklarına el konulan emekçiler kol kola girdiğinde kimin güçlü olduğunu herkesin göreceğine işaret etti. “Kriz var, kriz var diyorlar. Kriz onlar için yok, bizim için var” diyen Güler şöyle devam etti: "Onların mallarına mülklerine bir şey olmuyor. Krizin faturasını evine ekmek, hastasına ilaç götüren, emeğiyle geçinen bizlere yıkmak istiyorlar. Patronların Ensesindeyiz ağı olarak siz direndikçe biz de burada olmaya devam edeceğiz ve bu krizin faturasını ödemeyeceğiz.”

SANATÇILAR DİRENİŞÇİ İŞÇİLERLE DAHA BÜYÜK ETKİNLİKLERE HAZIR

Direnen işçilerin "Gülsan işçisi yalnız değildir", "İşçilerin birliği patronları yenecek", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları attığı ziyarette NHKM sanatçıları adına konuşan Orhan Aydın da "Hiçbir zaman yalnız kalmayacağınızı bilmelisiniz, siz mücadeleyi kazanana kadar sizinle beraber olacağız” dedi. Aydın “Bunu sizin hakkınızı gaspeden patronlar çetesine duyuralım. Bu mücadeleyi bu işçiler kazanacak” diye konuştu. NHKM çatısı altında üreten sanatçıların direnişçi işçilerle yan yana etkinlikler yapmaya hazır olduğunu dile getiren Aydın “Biz buna hazırız çünkü sizin kazanmanızı istiyoruz. Bu krizin faturasını ödemeyeceğimizi birlikte haykırdığımız zaman her şey daha güzel olacak” diye konuştu.

PATRON ESKİ BİR CHP ENCÜMENİ

Gülsan patronunun eski CHP encümeni olduğunu söyleyen işçiler "Encümeni böyle ise tepedekiler çok daha kötüdür" derken, "Bizi burada köle gibi çalıştırdılar, zorla mesai yaptırdılar. Türkiye'de hukuk da yok adalet de, sadece parası olana var, paramız olmadığı için avukat bile tutamıyoruz. Aynı gemide değiliz, aynı denizdeyiz ama fırtına hep bize vuruyor" diye isyan etti.

DİRENİŞ NASIL BAŞLADI?

Gülsan Grup’a bağlı fırın, davlumbaz ve duşakabin camları işleyen Beylikdüzü’ndeki fabrikada çalışan işçiler 23 Ekim'de maaşları ödenmediği için üretimi durdurarak fabrika yönetimiyle görüşmüş, önce maaşlarının yatırılacağı yanıtını almışlardı. Ancak bir gün sonra işçilerle konuşan patron, battıklarını ve fabrikayı kapatacaklarını söylemiş ve haklarını vermeden 213 işçiyi işten çıkarmıştı.

Bunun üzerine direnişe geçen işçiler 24 gündür Beylikdüzü'ndeki fabrika önünde gece gündüz nöbet tutuyor. Fabrikadan makinelerin çıkarılmaması için nöbet tutan işçiler, haklarını alana kadar mücadele etmekte kararlı.

