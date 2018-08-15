Patronları kurtarma operasyonuna ilham veren 'İstanbul Yaklaşımı' neydi?

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle çerçevesi ilan edilen 'sermaye kurtarma operasyonu', akıllara 2001 krizinin ardından yaşama geçirilen 'İstanbul Yaklaşımı'nı getirdi. 'İstanbul Yaklaşımı'nda 6 milyar dolar civarında borç yeniden yapılandırılmıştı. soL'un bir süredir işaret ettiği 'sermaye kurtarma operasyonu'na ilham olan 'İstanbul Yaklaşımı'nı okurlarımıza anımsatmak istedik.

Bgünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle çerçevesi ilan edilen 'sermaye kurtarrma operasyonu', akıllara 2001 krizinin ardından yaşama geçirilen 'İstanbul Yaklaşımı'nı getirdi.

'İstanbul Yaklaşımı'nda 6 milyar dolar civarında borç yeniden yapılandırılmıştı.

soL'un bir süredir işaret ettiği "sermaye kurtarma operasyonu"na ilham olan "İstanbul Yaklaşımı"nı okurlarımıza anımsatmak istedik.

Bugün çerçevesi ilan edilen "Ankara Yaklaşımı" olarak kodlanan patronları kurtarma operasyonunun bir benzeri 2001 krizinden sonra "İstanbul Yaklaşımı" adıyla gerçekleştirilmişti. 2002 yılında 25 banka ve 18 banka dışı finans kuruluşu tarafından imzalanarak yürürlüğe giren İstanbul Yaklaşımı kapsamında yapılan yeniden yapılandırmanın tutarı 6 milyar 163 milyon dolar olmuştu.

'İSTANBUL YAKLAŞIMI' NEYDİ?

2002 yılında başlayıp 2005 yılında sona eren "İstanbul Yaklaşımı" uygulamasından 35 ayrı gruba ait 219 büyük şirket ile 101 küçük şirket yararlanmıştı. Yapılandırma kapsamına alınan borç miktarı ise 6 milyar 163 milyon dolar olmuştu.

2002 yılında devreye giren "İstanbul Yaklaşımı" için çalışmalar, 2001 yılının ikinci yarısında başlamıştı. Gerek kamu otoriteleri ile yasal düzenlemeler açısından gerek bankalarla anlaşmanın içeriği açısından yapılan müzakereler neticesinde Çerçeve Anlaşması 24 Mayıs 2002 tarihinde 25 banka ve 18 banka-dışı finans kurumu tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’ndan, finansal darboğaz yaşamakta olup, yeniden yapılandırılmaları halinde yaşaması mümkün olan firmalar “yararlandırıldı.” Başlangıçta bir sekreterya ile ilerleyen süreç, daha sonra, 24 Haziran seçimlerinde CHP Konya milletvekili adayı olan, eski AKP’li Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in bizzat kurucusu ve bir dönem sorumlusu olduğu TMSF tarafından yürütüldü.

"İstanbul Yaklaşımı", ilk defa Bank of England tarafından başlatılan "Londra Yaklaşımı"ndan esinlenilerek tasarlandı. Benzer uygulamalar Meksika, Tayland, Malezya ve Endonezya’da kullanıldı. Ancak" İstanbul Yaklaşımı", kapsanan şirket sayısı ve tutar açısından bu örnekler arasında en kapsamlısı olarak dikkatleri çekmişti.