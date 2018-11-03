Patronlara yeşil pasaport kolaylığı

İhracatçı patronların yeşil pasaport alabilmesi için 'her takvim yılında ihracat yapma' şartı değiştirildi.

İhracatçı patronların "hususi damgalı pasaport" alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapmaları şartı kaldırıldı. Son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarı ortalaması kanunda belirtilen oranda olan ihracatçılar artık yeşil pasaport alabilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi için her takvim yılında ihracat yapma şartı değiştirildi. Değişikliğe göre, son üç takvim yılındaki toplam ihracat tutarının ortalamasının kanunda belirtilen oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak.

Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için "her takvim yılında ihracat yapmak şartı" kaldırıldı. İhracatçı artık son üç takvim yılında yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen oranda ise, firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek.