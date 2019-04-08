Patronlara satılan şeker fabrikasında işçilerin üçte ikisi işten çıkarıldı!

AKP tarafından patronlara satılan şeker fabrikalarında işçi kıyımı sürüyor. Tutgu Gıda’ya tartışmalı şekilde satılan Kırşehir Şeker Fabrikası'nın ihale şartnamesindeki 'İşçi çıkarılmayacak' maddesine uyulmadığı ortaya çıktı.

AKP tarafından patronlara satılan şeker fabrikalarından biri olam Kırşehir Şeker Fabrikası'nda işçilerin üçte ikisi işten çıkarıldı.

14 şeker fabrikası ile birlikte özelleştirme süreci kapsamında Tutgu Gıda adlı şirkete satılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nda çalışanları üçte ikisi işten çıkarıldı. Geçen yıl Nisan ayında 300 Bin TL sermayeli Tutgu Gıda’ya tartışmalı şekilde satışı gerçekleştirilen Kırşehir Şeker Fabrikası'nın ihale şartnamesinde bulunan “İşçi çıkarılmayacak” maddesine uyulmadığı ortaya çıktı.

ÇALIŞANLARIN ÜÇTE İKİSİ ÇIKARILDI

Yerel Kırşehir Habertürk’ün haberine göre satıldığı dönemde 400’ün üstünde çalışanı bulunan fabrikada, çalışan sayısı bu rakamın yaklaşık üçte birine düşürüldü. Toplu işten çıkarmada yaşanan kanuni cezaya da düşmek istemeyen Tutgu Gıda, hergün 2-3 kişi çıkararak çalışanların büyük çoğunluğunun işine son verdi.

PANCAR ÜRETİCİSİ ÜRETİMDEN VAZGEÇİYOR

Kırşehir Şeker Fabrikasında çalışanlar işten çıkarılırken bir taraftan da Kırşehir’de ki pancar üreticisi yavaş yavaş üretimden vazgeçiyor. Pancar üreticisi kotalarını çevredeki diğer illerdeki üreticilere devrederken pancar ekimi de önemli ölçüde azaldı.