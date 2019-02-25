Patronlara kriz yok: Koç Holding ABD'de 25 milyon dolar yatırım yapıyor

Halk ekonomik kriz içerisinde ayakta kalmaya çalışırken, patronlar gemilerini yürütmeye devam ediyor. Koç Holding'in ana hissedarı olduğu tersaneyi büyüttüğü belirtildi.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Koç Holding’in ABD’de 25 milyon dolarlık yatırım yapacağını yazdı. Ülker'e göre bu yatırım, holdingin 2013 yılında ana hissedarı olduğu Merrill-Stevens tersanesinin büyütülmesi için yapılacak.

Ülker’in bugünkü “Koç, Miami'deki tersaneyi 25 milyon dolara büyütüyor” başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

"Koç Holding'in Şeref Başkanı Rahmi Koç'un deniz tutkusu herkes tarafından bilinir. Nazenin IV adlı teknesiyle 2 yılda 28 bin deniz mili yol kat ederek dünyayı dolaşan Rahmi Koç'un bu tutkusu yat üretiminde de kendisi gösteriyor. Bu alandaki ilk yurtdışı yatırımını ABD'de 2013 yılında yapan Rahmi Koç, hatırlanacağı üzere Florida'nın en köklü tersanesi Merrill-Stevens'a ana hissedar ortak olmuştu. Şirketin adını RMK Merrill- Stevens yapan Rahmi Koç, 2016'da Miami'deki bu üretim tesisini dönüştürme kararı almış, şirketin başkanı ve CEO'sunu değiştirerek kaptan köşküne Aaron Leatherwood'u atamıştı. İşte bu dönüşüm yeni bir yatırım sürecini de beraberinde getirdi; şirketin Güney ve Kuzey kısımlarında 2 yeni tesis için 25 milyon dolarlık yatırım kararı alındı."