Patronlara bir kıyak daha: Kısa çalışma ödeneğine yeni ayar

Yeni ekonomi programında tanımlanan, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan 'Kısa Çalışma Ödeneği', AKP'nin patronlara en yeni kıyaklarından biri olarak öne çıkıyor. Döviz kurundaki hızlı artış gibi dönemsel durumlar da, kısa çalışma ödeneği kapsamına alındı. İTO Başkanı Avdagiç bu durumu, 'Kısa çalışma ödeneği döviz dalgalanması gibi dönemsel şoklarda işten çıkarmalara karşı şirketleri ve çalışanlarını koruma çemberine alıyor' diye değerlendirdi.

AKP'nin sermaye grupları ve patronlar lehine düzenlemeleri devam ediyor. Yeni Ekonomi Programı'ndan tanımlanan "Kısa Çalışma Ödeneği"ne yeni yapılan ayar, patronlar tarafından sevinçle karşılandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kısa Çalışma Ödeneği, döviz dalgalanması gibi dönemsel şoklarda, işten çıkarmalara karşı şirketleri ve çalışanlarını koruma çemberine almıştır. Kısa Çalışma, daha önce de mevcuttu ama genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yapılan değişiklik ile zorlayıcı sebep, açık şekilde tanımlandı" açıklamasında bulundu.

Avdagiç, döviz kurundaki hızlı artış gibi dönemsel durumların da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına alınmasıyla ilgili olarak, "Kısa Çalışma Ödeneği, döviz dalgalanması gibi dönemsel şoklarda işten çıkarmalara karşı şirketleri ve çalışanlarını koruma çemberine almıştır" ifadesini kullandı.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik'te" gerçekleştirdiği değişikliği değerlendirdi.

Son yönetmelik değişikliğinin çalışan kesiminin gelirini, işletmelerin ise nitelikli iş gücünü kaybetmemeleri için önemli bir destek olduğunu aktaran Avdagiç, şunları kaydetti: "Firmaları dönemsel şoklara karşı güçlendirip, döviz dalgalanması gibi nedenlerle işten çıkarmalara karşı hem şirketlere hem çalışanlara koruma halesi getirmiştir. Kısa Çalışma Ödeneği, daha önce de mevcuttu ama genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yapılan değişiklik ile zorlayıcı sebep, açık şekilde tanımlandı. Artık son yaşadığımız kur şoku gibi dışsal etkiler de bu kapsama alındı. Çalışanın ücreti, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilecek."

Avdagiç, yönetmelik değişikliğiyle son aylarda döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle firmaların faaliyetlerini durdurup, işten çıkarma yoluna gitmesinin önüne geçildiğini kaydetti.

AVDAGİÇ, YENİ DÜZENLEMEYE ÖVGÜ YAĞDIRDI

İTO Başkanı Avdagiç, düzenlenen yönetmelikle Kısa Çalışma Ödeneği'nde yeni bir dönem başladığını belirterek, şunları kaydetti: "Kısa Çalışma Ödeneği, döviz dalgalanması gibi dönemsel şoklarda işten çıkarmalara karşı da şirketleri ve çalışanlarını koruma çemberine almıştır. Dışsal nedenlerle oluşan zorlayıcı dönemler, yapılan değişiklikle daha kolay aşılabilecek. Bu, firmanın ilişkili olduğu tüm değer zincirini olumlu etkileyecek bir düzenleme. Çünkü zor durumda olan firma, nitelikli iş gücünü kaybetmemenin yanı sıra işçi çıkarmanın ağır maliyetiyle de karşı karşıya kalmayacak. Bu durum, firmanın ilişki içinde olduğu tedarikçisinden alacaklısına kadar tüm taraflara ve sonunda ekonomiye yansıyacak. Firmalarımızı, artacak talebe de hazırlıklı tutacak."

Avdagiç, "Bununla birlikte, ilerleyen süreçte Kısa Çalışma Ödeneği'ndeki 3 aylık süre kısıtlamasının daha da yükseltilebileceğini umuyoruz. 3 ay olan ödenek süresinin, sıkıntılı firmaların daha iyi toparlayabilmesi için 6 ay şeklinde belirlenmesi daha da rahatlatıcı olacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a bu yönetmelik değişikliği ve gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Ekonomik kriz dönemlerinde sermaye gruplarının süreci yönetebilmek için seçeneklerinden biri de işçilerinin iş sözleşmelerinin feshedilmesi yerine kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması.

Kısa çalışma, ekonomik krizlerde işletmelerin küçülmek durumunda kalmaları halinde, işçilerinin iş sözleşmelerini feshetme yerine bu dönemde çalışma süresini azaltarak üretimi kısmak veya faaliyetlerini geçici süreyle tamamen durdurmak suretiyle işçilerle olan iş ilişkilerini sürdürmeleri anlamına geliyor. 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kısa çalışmaya ilişkin bazı esaslar yeniden düzenlendi.