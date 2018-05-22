Patronlar uzaktan eğitim alıp 'iş sağlığı ve güvenliği uzmanı' sayılacak

AKP'nin patronların talepleri doğrultusundaki düzenlemeleri sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri patronlar tarafından verilecek.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereğince, bundan sonra 50'den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti patronlar tarafından yürütülecek.

Patronlar, bu iş için gerekli eğitimleri Milli Eğitim'in yanı sıra TOBB ve TESK gibi patron örgütlerinden alabilecek. Eğitimler uzaktan da alınabilecek

Daha önce öngörülen takvime göre 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 1 Temmuz 2017’de başlayacaktı. Ancak geçen yıl Meclis’te görüşülen torba yasaya eklenen bir maddeyle bu yükümlülük 1 Temmuz 2020’ye ertelendi.

AKP hükümeti şimdi de yeni bir yönetmelik değişikliği gerçekleştirerek, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu bir kez daha patronların lehine düzenledi. Daha önce 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine olanak sağlayan madde, 50’den az çalışanı olan iş yerlerini kapsayacak şekilde değiştirildi.

Bu durumda bu koşullara uyan iş yerlerinde 2020 yılında da iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı gerekmeyecek.



PATRONLAR UZAKTAN EĞİTİM ALARAK İSG UZMANI SAYILACAKLAR!

Yeni yönetmelikte patronların lehine çok sayıda husus yer aldı.

Buna göre 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde patronların, iş güvenliği hizmetlerini kendileri verebilmek için eğitimleri tamamlaması ve sertifika alması gerekiyor. Ancak bu eğitimi yüz yüze almaları gerekmeyecek, uzaktan eğitim alabilecekler. Önceki yönetmeliğe göre eğitimler sadece üniversiteler tarafından veriliyordu. Şimdi ise TOBB, TESK gibi patron örgütleri tarafından verilebilecek.