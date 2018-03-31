Patronlar Hatay'ı ziyaret ediyor

Patronlar kulübü TÜSİAD'ın yönetim kurulu, bugün Hatay ve Reyhanlı'yı ziyaret ediyor.
Heyette TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu üyeleri Metin Akman, Batu Aksoy, Esin Güral Argat, Bahadır Balkır, Barış Oran ve Genel Sekreter Bahadır Kaleağası yer alacak.
TÜSİAD heyeti, Hatay ve Reyhanlı’daki patronlarla görüşüp bölge ekonomisinin son durumu hakkında bilgi alacak. Reyhanlı’da Cilvegözü Sahra Hastanesi ve Gümrük Müdürlüğü’nü ziyaret edecek olan heyet, yerel yöneticilerle de görüşecek.