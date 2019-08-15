Patronlar: Ha Özgür Boza ha Amazon

Geçtiğimiz aylarda işçi eylemleriyle gündeme gelen perakende devi Amazon'un çalışma koşullarıyla ilgili eleştirileri yanıtlamak için çalışanlarına 'twitter mesaisi' yaptırdığı anlaşıldı. Amazon Fullfillment Center Ambasador sıfatıyla açılan ve 'gerçek kişi' olduklarını iddia eden hesaplar, işçiler ve onlarla dayanışanlar tarafından sorgulandı. Şirketin 'oldukça tuhaf' bir strateji izlediği görüldü.

Amazon onmilyarlarca dolarlık cirosu, milyarlarca dolarlık yıllık kârı ile bir perakende devi.

Geçtiğimiz aylarda, işçi eylemleri ile haber olan Amazon'un işçilerinin bir kısmına twitter mesaisi yaptığı ortaya çıktı.

HEDİYE ÇEKİ YERİNE MAAŞ ÇEKİ

Geçtiğimiz yıl, şirketi sosyal medyada öven çalışanlarına 50 dolarlık hediye çekleri verdiği öğrenilen Amazon, işi büyüttü.

Amazon FC Ambassador eklentisi ile tanımlanan twitter hesaplarının yine Amazon çalışanları tarafından işletildiği ve şirket kararıyla oluşturulan bu hesaplar aracılığıyla çalışanların haftanın belirli günlerinde "twitter mesaisi" yaptıkları anlaşıldı.

Amazon Fullfillment Center Ambassador, "paketleme merkezi elçisi" anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde @amazonnews adlı twitter hesabından yayımlanan bir yoruma verilen yanıtlar ile gelişen bir tartışma, Amazon FC Ambassador hesaplarının çalışma şekli hakkında ilginç bilgileri açığa çıkardı.

Diana Wilde adına mesaj yayımlayan @rulesObeyer adlı twitter hesabı, @amazonnews'ın "Amazon paketleme merkezlerine gelin ve ücretsiz bir turla depolarımızın neye benzediğini görün. Yerleşimleri inceleyin ve kendi yerinizi online olarak ayırtın" mesajına Amazon'u suçlayan bir mesajla yanıt verdi.

really like? cause your workers are liars? you’re not going to convince the working class that everything is fine by telling us where to avert our eyes, we already know what it’s really like. why don’t you really treat your workers better, you can afford it — Diana Wilde (@rulesObeyer) August 14, 2019

Diana Wilde'la oldukça yumuşak bir dille tartışmaksa AFCA hesaplarına düştü.

Diana Wilde'ın "siz robot musunuz? Gerçek işçilere yardımcı olmak yerine yalan söylemek için bir avuç yapay zeka mı ürettiler" sorusuna kendilerinin gerçek Amazon çalışanı olduğunu anlatarak yanıt veren AFCA hesapları kısa sürede ne şekilde çalıştıklarını açık etti.

"Sana bu tweetleri ödemen için ne kadar veriyorlar?" gibi kışkırtıcı sorular karşısında Audra adını kullanan hesabın verdiği yanıt Amazon'un son halkla ilişkiler hamlesinin arkasındaki gerçeği de açık etmiş oldu:

"Tweet başına para almıyorum. Saatlik 15 dolar ücretim var ve ister tweetleri yanıtlayayım, ister istiflemede çalışayım, aldığım para bu. Haftanın iki günü tweetliyorum, iki günü istiflemede çalışıyorum."

Bu mesajla birlikte ilginç bir hal alan tartışmada AFCA hesaplarıyla ilgili bir başka nokta da açıklık kazandı.

'HESAPLARIMIZ GERÇEK (!) SURATLARIMIZ DEĞİL!'

Hesaplar kişi adlarıyla açılmış. Audra - Amazon FC Ambassador, ya da Rafael - Amazon FC Ambassador gibi. Bütün hesapların bir de gerçek insan yüzü olarak profili fotoğrafı var. Twitter tartışmaları sırasında açığa çıkan bir şeyse bu hesapların değişen kişiler tarafından kullanıldığı oldu. Yani "sahte hesap" olmadığını iddia eden Amazon propagandistleri aslında fotoğrafını ve ismini verdikleri kişi değiller.

Bu da 18-20 yaşlarında birisi gibi görünen fotoğrafıyla Rafael'in "26 yıl çalıştığım işimi bırakıp Amazon'a yerleştim" mesajıyla ortaya çıktı.

Rafael also said he left his job of 26 years to work at amazon. Looks great for his age! pic.twitter.com/pznLjwu5o4 — Sto (@StoWTG) August 15, 2019

Amazon işçilerini savunanların bu tutarsızlığı tartışmaya açmasına AFCA hesaplarından yanıt geldi. Amazon "yetkilileri" hesapların bir kez açıldıktan sonra kullanıcılarının belli sıklıkla değiştiğini ve bunun da yazılan mesajlarla belirtildiğini söylediler.