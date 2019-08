Patronlar: Ha Özgür Boza ha Amazon

Amazon onmilyarlarca dolarlık cirosu, milyarlarca dolarlık yıllık kârı ile bir perakende devi.

Geçtiğimiz aylarda, işçi eylemleri ile haber olan Amazon'un işçilerinin bir kısmına twitter mesaisi yaptığı ortaya çıktı.

HEDİYE ÇEKİ YERİNE MAAŞ ÇEKİ

Geçtiğimiz yıl, şirketi sosyal medyada öven çalışanlarına 50 dolarlık hediye çekleri verdiği öğrenilen Amazon, işi büyüttü.

Amazon FC Ambassador eklentisi ile tanımlanan twitter hesaplarının yine Amazon çalışanları tarafından işletildiği ve şirket kararıyla oluşturulan bu hesaplar aracılığıyla çalışanların haftanın belirli günlerinde "twitter mesaisi" yaptıkları anlaşıldı.

Amazon Fullfillment Center Ambassador, "paketleme merkezi elçisi" anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde @amazonnews adlı twitter hesabından yayımlanan bir yoruma verilen yanıtlar ile gelişen bir tartışma, Amazon FC Ambassador hesaplarının çalışma şekli hakkında ilginç bilgileri açığa çıkardı.

Diana Wilde adına mesaj yayımlayan @rulesObeyer adlı twitter hesabı, @amazonnews'ın "Amazon paketleme merkezlerine gelin ve ücretsiz bir turla depolarımızın neye benzediğini görün. Yerleşimleri inceleyin ve kendi yerinizi online olarak ayırtın" mesajına Amazon'u suçlayan bir mesajla yanıt verdi.

really like? cause your workers are liars? you’re not going to convince the working class that everything is fine by telling us where to avert our eyes, we already know what it’s really like. why don’t you really treat your workers better, you can afford it

— Diana Wilde (@rulesObeyer) August 14, 2019