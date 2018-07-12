Patronlar endişede: Dünyadaki altın rezervleri tükenebilir

Uzmanlara göre, altın çıkarma oranı dünya çapında zirveye yaklaşmış durumda. Daha önce de 4 kere altın rezervlerinde zirveye ulaşılmış ve dünya altın rezervleri yenilenebilmişken, bu sefer rezervlerin kendisini yenileyemeyebilir oluşu patronları endişeye düşürdü.

Altın uzmanlarının görüşüne göre, dünya çapındaki altın rezervleri bir düşüşe geçmekte ve mevcut bulunan altının yerine geçebilecek bir kaynak bulunamıyor.

RT'nin haberine göre, Güney Afrika'nın 140 yıllık altın endüstrisi, büyük bir krizle karşı karşıya durumda. Aktarılana göre, kıtada bulunan mevcut altın rezervlerinin yüzde 75'i ya kar edilemez ya da kullanılamaz niteliğe sahip.

Güney Afrika'nın en büyük altın üreticisi Gold Fields'ın CEO'su Nick Holland, üretimi arttırmanın bir yolunu artık bulamadıklarını açıkladı.

Seabridge Gold şirketinin CEO'su Rudy Fronk da "altın zirvesi" (gold peak) olarak da bilinen, mevcut altın çıkarma işleminin maksimumuna ulaştığı ve daha sonra düşüşe geçtiği bir evreye gelindiğini ancak bunun geçtiğimiz 4 altın zirvesi gibi olmadığını belirtti.

DÜNYA ALTIN REZERVİNİ YENİLEYEMEYEBİLİR

Sektördeki önemli uzmanlardan Lassonde, 1970, '80 ve '90'lı yıllarda yaşanan altın zirvesinin yaşandığı dönemlerde bulunan altın depozitinin bu günlerde yaşananla karşılaştırıldığında çok az olduğunu belirtti. Buradan, altın çıkarımının dünyanın altın rezervini yenileme hızından daha yüksek olduğunu gösteriyor.