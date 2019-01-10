Patronlar 20 milyarlık destek paketine sevindi: Erdoğan ve damadına teşekkür ettiler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı küçük ve orta boy patronlara 20 milyar TL'lik finans desteği paketi, TOBB tarafından sevinçle karşılandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile damadı Berat Albayrak'a ayrı ayrı teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) yeni destek paketini bugün açıkladı. Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altındaki küçük ve orta boy patronlara yönelik destek paketi TOBB tarafından sevinçle karşılandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile damadı Berat Albayrak'a ayrı ayrı teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında 13 bankanın katılımıyla hayata geçirilen "KOBİ Değer Kredisi" destek paketini olumlu bulduklarını belirterek, bu sayede KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanının artacağını, ekonomik aktivitenin canlanacağını, istihdam, üretim ve ihracatın da bundan olumlu etkileneceğini ifade etti.

Bakan Albayrak tarafından açıklanan kredinin finansman sıkıntısı yaşayan KOBİler için önemli bir müjde olduğunu, reel sektörün moralini artırdığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "İstihdam ve enerjiden sonra hayata geçirilen yeni finansman desteğiyle firmalarımızı bu kritik dönemde yalnız bırakmadıklarını gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakan Albayrak'a ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz."