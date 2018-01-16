Patron, sendikaya üye olan 38 işçiyi işten attı!

Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için Uyar Çelik’ten atılan 38 işçi, başladıkları eylemi geri dönünceye kadar sürdüreceklerini söyledi.

Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için Uyar Çelik’ten atılan 38 işçi, başladıkları eylemi geri dönünceye kadar sürdüreceklerini söyledi.

Karabük’te faaliyet gösteren Uyar Çelik Endüstrisi Sanayi Ticaret A.Ş. adlı firma, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için 38 işçiyi işten çıkarması üzerine işçiler, fabrika önünde eylem başlattı.

Ateş yakarak eylemlerini başlatan işçiler, işlerine dönünceye kadar fabrika önünde kuracakları çadırlarda eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Konuya ilişkin konuşan Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Hakan Küçük, “Ateşimizi yaktık eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.

Küçük, şunları söyledi:

“Fabrikanın önünde eylemdeyiz. İşveren sendika üyesi olduğu içi 38 işçiyi işten çıkardı. Karabük’te işçiler şu anda ateş yakarak eylem yapıyor. Şirket sahibi Süleyman Uyar arkadaşlarımıza 'Başka sendika bulamadınız mı? Sendikanızdan istifa edin işinize devam edin' demiş. Yani şu anda iş yerini kapatıyoruz diyerek işçilerin işten çıkartılması için kılıf uyduruyorlar. Tüm arkadaşlarımız işe dönünceye kadar çadırlarımızı kurup, eylemlerimize devam edeceğiz.”