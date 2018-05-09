Patron arabasını dağdan aşırdı: Borca, krize rağmen Ülker'den rekor kâr

2018 yılına borç, kriz, yapılandırma haberleriyle giren Yıldız Holding'e bağlı Ülker Bisküvi, 2018’in ilk çeyreğinde rekor kâra imza attı. 5,5 milyar dolarlık borcunu yapılandıran Yıldız Holding'in markası Ülker, yüzde 15,2 kâr oranıyla kendi rekorunu kırdı.

AKP iktidarı büyük sermaye grupları için en özel büyüme dönemlerinden biri oldu. Bisküvi ve gıda tekeli Ülker'in devasa borç yeniden yapılandırmasına rağmen, kar rekoru kırması da bu özel dönemle yakından ilişkili.

2018 yılına borç, kriz, yapılandırma haberleriyle giren Yıldız Holding'e bağlı Ülker Bisküvi, 2018’in ilk çeyreğinde rekor kâra imza attı. 5,5 milyar dolarlık borcunu yapılandıran Yıldız Holding'in markası Ülker, yüzde 15,2 Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) oranı ile kendi rekorunu kırdı.

Geçen yılı ciro ve kârlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ilk çeyrek atıştırmalık faaliyetleri ile ilgili cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla 1,4 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük bisküvi ve gıda tekellerinden olan Ülker'in Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2018 yılı ilk çeyreğinde 213 milyon TL olarak gerçekleşerek 2017’nin aynı dönemine göre artışını sürdürdü. Şirketin ana ortaklığa ait net dönem kârı 2018 yılı ilk çeyreğinde 122 milyon TL olarak gerçekleşti.

KÂRLILIK ŞİRKET BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte hedeflediği FAVÖK oranının üzerine çıktığına dikkat çeken Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, şirketin performansıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ülker Bisküvi, operasyonel ve finansal olarak 2018 yılı ilk çeyreğinde büyümesini devam ettirdi. Türkiye ve yurtdışındaki yatırımlar, sinerji yaratarak, verimliliğini artırarak, pazar ve marka gücü ile kârlılığımızı geliştirme potansiyelimiz sürüyor."

2017'Yİ DE REKOR KÂRLA KAPATMIŞTI

Ülker, 2017'yi de 431 milyon TL net kârla tamamlamamıştı.