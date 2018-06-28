Patates ve soğandan sonra şimdi de domates krizi: Yüzde 400 arttı

Türkiye patates ve soğana gelen aşırı zamların ardından şimdi de domates krizi yaşıyor. Antalya toptancı halinde domatesin fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 400 artınca, bu artış tüketiciye ve pazar yerlerine de yansıdı. Domates fiyatının Temmuz'da da artmaya devam edeceği, Ağustos'ta düşebileceği belirtiliyor.

Antalya’da seralara muz ekilmesiyle başlayan domates krizi, fiyatları aldı götürdü. Bunun üstüne bir de domates güvesi hastalığı gelince Antalya halinde bile fiyat 3 liraya çıktı. Market fiyatları daha da artabilir.

Türkiye’nin stratejik tarım ürünlerinden domates, ‘Rusya karmaşası’, hastalık ve nüfus artışıyla mücadelede yenik düştü. Antalya halinde bile fiyatı 3 lirayı gören domates, markette 6 liradan 8 liraya kadar alıcı buluyor.

Antalyalı domates üreticisi, önce Rusya ihracat kesintisi, ardından sadece belli firmalara verilen ihracat izni nedeniyle sıkıntılar yaşarken, çareyi domates seralarına muz ekmekte bulmuştu.

TEZGAHA ULAŞANA KADAR 8 LİRAYI BULUYOR

Antalya Toptancı Hali’nde ortalama bir domates kilosu, en düşük 2, en yüksek 3,5 liradan işlem görüyor.

Buna ek maliyetlerle domates, tezgahlarda 8 lirayı aşan fiyatlara satılıyor.

'DOMATES FİYATI TEMMUZDA DA ARTMAYA DEVAM EDER'

Antalya Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi Cüneyt Doğan, domates fiyatlarının temmuzda da artmaya devam edeceğini ancak ağustosta ürün bollaşacağı için fiyatların düşmesini beklediklerini belirtti.

Doğan, Borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, domates fiyatlarının haziran ve temmuzda artacağını önceden öngördüklerini ifade etti. Kış mevsimindeki ılıman hava dolayısıyla üründe tuta hastalığının görüldüğünü anlatan Doğan, tuta hastalığından zarar gören üreticilerin çoğunun seralarını söktüğünü dile getirdi.

Geçen yıl domates para etmediği için bu yıl haziranda boşluk oluşacağını tahmin ettiklerini söyleyen Doğan, "Domates fiyatları temmuzda da artmaya devam edecek ancak ağustosta fiyatların düşmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin her bölgesinde domates çıkıyor" diye konuştu.

"İHRACATTA DA TUTA HASTALIĞI SORUNU VAR"

İstanbul'da 7-8 liradan domates satıldığına dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"Ağustosta domates fiyatları düşer ama tuta hastalığının zararları devam eder. Yaylalarda da tutanın zararları devam edecek. Bunun için şu anda bir tedbir alma şansımız yok. Tuta kolay öldürülüp temizlenebilecek bir hayvan değil. Antalya yazın sıcak ama tuta yaylaya gitti. Kışın, hayvanın en zayıf olduğu dönemlerde tedbir alınabilir, hayvanın öldürülmesi için ilaçlama yapılabilir. Tarım il müdürlüğümüzün önerileri doğrultusunda seralarda modernizasyon yapılabilir. Biyolojik mücadeleye, böcekle öldürmeye gidilebilir."

İlaç firmalarının tuta üzerine çalışmaları olduğunu belirten Doğan, domates ihracatı için Rusya pazarının tamamen açıldığını ancak tuta sorunu olduğunu ifade etti.

Domates ihracatı yapılmadan önce ürünün kontrolü için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurulduğunu anlatan Doğan, "Eğer serada tuta varsa, benim ihracat yapmama izin vermiyor. Artık ürünlerin sınırdan dönmesi söz konusu değil, domates benim tırıma girmeden seradayken kontrol ediliyor. Müdürlük uygun verirse ihracatı yapabiliyorum" dedi.