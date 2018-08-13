Türkiye Komünist Partisi 'Paramızın değer kaybına karşı halkımız ne yapmalı' başlıklı bir açıklama yaptı. Türkiye toplumu ve emekçiler 'daha fazla aldatılmaya' izin vermemeye, 'suçluyu tanımaya', 'emperyalizme karşı durmaya', 'fedakarlık çağrısı yapanlara kulak asmamaya' ve güçlü bir 'dayanışma kültürü örmeye çağrıldı. Açıklamada 'Düzen değişikliğinin en doğal hak' olduğu vurgulanarak 'Haksızlıklara karşı, krizin yükünü işçilere ve halka bindirme girişimlerine karşı örgütlenelim, mücadele edelim' denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından TL'nin değer kaybıyla belirginlik kazanan krize ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada emekçiler "Hepimiz aynı gemideyiz" diyenlere kulak asmamaya, örgütlenmeye ve dayanışma kültürünü güçlendirmeye çağrıldı.

Açıklamada hükümet tarafından krizin suçlusu olarak ABD emperyalizminin gösterildiğine dikkat çekilerek, "Ancak bugünkü krizin sorumlusu olarak tek başına ABD gösterilemez. AKP hükümetinin bugünkü krizde sorumluluğu olduğu doğrudur. 16 yıldır iktidarda olan AKP’nin ekonomi politikaları sömürüyü, yağmayı, talanı, adaletsizliği pekiştirdi. Bunun ötesinde, ülkeyi derin bir krize doğru sürükledi. Ancak yaşanan krizin bütün suçunu AKP hükümetine yükleyip işin içinden çıkmak doğru değildir. Gerçek suçlu, gözü kârdan başka bir şey görmeyen sermaye sınıfı, sömürü üzerine kurulu bugünkü düzendir" denildi.

Emekçilerin, suçluyu tanımaya, emperyalizme karşı durmaya, fedakarlık çağrılarına kulak asmamaya ve güçlü bir dayanışma kültürü örmeye davet edildiği açıklamada "Yoksulluğun ve işsizliğin karşısına her yerde örgütlenerek çıkalım. Ücret kesintilerine karşı örgütlenelim, çalışma saatlerinin uzamasına karşı örgütlenelim, işten çıkarmalara karşı örgütlenelim. Yoksulluk, emeğiyle geçinmek, alın teri akıtmak utanılacak bir şey değildir. Tersine, başkalarını sömürerek, toplumsal ve doğal zenginlikleri yağmalayarak zenginleşmek arsızlıktır, suçtur. Halkımızın en güzel değerlerinden olan ama paranın saltanatı altında üzeri örtülüp unutturulan “dayanışma kültürü”nü yeniden canlandıralım. Komşumuzun yoksulluğuna, iş arkadaşımızın işten çıkarılmasına duyarsız kalmayalım. Patronlar birbirleriyle kenetleniyor, ellerinde siyasi iktidar var; bizim tek güvencemiz birlikteliğimiz, dayanışmamız" ifadelerine yer verildi.

Düzen değişikliğinin "en doğal hak" olduğu vurgulanan açıklamada yer alan başlıkların, yarın yayımlanacak Boyun Eğme gazetesinde daha ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı da belirtildi.

TKP'nin "Paramızın değer kaybına karşı halkımız ne yapmalı?" başlıklı açıklamasının tam metni şöyle: