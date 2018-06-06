Paralı üniversitede yaz okulu da paralı: Tek ders için 2-3 bin lira...

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin yaz okuluna kalan öğrencilerden yüksek meblağda kredi ücreti istemesi tepkilere yol açtı. Öğrenciler, yaz okulunda açılan dersler için kredi başına 800 lira istenmesine tepkili.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, yaz okulunda açılan dersler için kredi başına 800 lira istenmesine tepkili.

Twitter üzerinden #İAÜSESİNİDUYURUYOR etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla ders ücretlerine tepki gösteren öğrenciler, “Müşteri değil öğrenciyiz, yaz okulu fiyatlarından şikayetçiyiz” dedi.

Öğrenciler, yaz okulu ücretleri konusunda taleplerinin dikkate alınmasını ve ücretlerin düşürülmesini istedi.

Öğrenciler yayınladıkları bildiri ile taleplerini belirtti:

"Bizler İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri olarak, yaz okulu uygulamasına olan tepkimizi sosyal medya vb. platformları kullanarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, asgari ücretin 1600 tl olduğu ülkemizde bir derse yaz okulunda ödediğimiz ücret asgari ücreti dahi geçmektedir. Her arkadaşımızın eşit şartlara sahip olmadığı ve çalışan işçi, emekçi arkadaşlarımızın da mevcut olduğu bu durumda istenen yaz okulu ücretinin çok fazla olduğu kanısına varıyoruz.

İAÜ öğrencileri olarak talebimizdir: Yaz okulu ücretsiz hale getirilsin, ücretsiz hale getirilmesi mümkün değilse de ücret makul miktarlara çekilsin."