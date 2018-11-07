Panasonic'ten yeni ürün: Beyaz yakalılar için 'at gözlüğü'

Panasonic, açık ofis ortamında çalışan beyaz yakalı emekçilerin konsantrasyonlarını ve verimliliklerini artırmak, iş kaybını önlemek amacıyla 'at gözlüğü' tasarladı.

Panasonic, açık ofis ortamında çalışan beyaz yakalı emekçilerin konsantrasyonlarını ve verimliliklerini artırmak, iş kaybını önlemek amacıyla "at gözlüğü" tasarladı.

Panasonic tasarım stüdyosu Future Life Factory, çok tartışılacak yeni bir ürün tasarladı. Japon tasarımcı Kunihiko Morinaga tarafından tasarlanan Wear Space adlı ürün birebir "at gözlüğü" prensibine dayanıyor. Ürün, özellikle açık alanlı ve geniş ofislerde çalışanların dikkatlerinin dağılmasına engel olması için üretilmiş bir başlık şeklinde. Açıklamalara göre bu başlık, insanların kişisel alanlarını oluşturmaları için psikolojik destek sağlıyor. Ses engelleyici maddeden yapılan ürün, ön kısımda yer alan uzantılar sayesinde görüş alanını kısıtlayarak kişinin tek bir konuya odaklanmasını sağlıyor.