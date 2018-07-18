PAME'den işten atılan İMAR işçilerine dayanışma mesajı

Tüm İşçilerin Militan Cephesi, Aydın'da işten çıkarılan İMAR işçileri için dayanışma mesajı yolladı. Mesajda, işten çıkarmaların işçi haklarına ve sendikal haklara bir saldırı girişimi olduğu vurgulandı.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Aydın'da işten çıkarılan İMAR işçileri için dayanışma mesajı yollarken, işten çıkarmaların şirketin işçi haklarına açık bir saldırı girişimi olduğunu belirtti. Açıklamanın tamamı şu şekilde: "Aydın'da İşten Atılan İMAR İşçileriyle Dayanışma. PAME, Aydın'da işten atılan İMAR işçileriyle dayanıştığını bildiriyor. Sosyal-İş sendikası üyesi 9 işçinin şirketle toplu görüşme gerçekleştirmek için Çalışma Bakanlığı'na başvurmalarının hemen ardından işten atılması, şirketin sendika örgütlerine, işçilerin taleplerine bir saldırı girişimidir. Yunanistan işçi sınıfı hareketi, işten atılanların ve onların işlerine iadesini talep eden Sosyal-İş sendikasının haklı mücadelesini, çalışma haklarını ve Toplu Sözleşme için müzakerelerin başlatılmasını desteklemektedir. Yunanistan, Atina, 18 Temmuz 2018"