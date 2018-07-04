PAME'den Flormar işçilerine dayanışma mesajı

Yunanistan'daki Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), MATA'nın ardından direnişteki Flormar işçilerine de dayanışma mesajını iletti.

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi ve Yunanistan’daki sınıf temelli sendikal hareketi temsil eden PAME (Tüm İşçilerin Militan Cephesi), Flormar işçilerinin direniş ve mücadelesini selamlıyoruz" denilen dayanışma mesajında, şu ifadeler yer aldı:

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan, Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher bünyesinde yer alan ve Türkiye'deki en büyük kozmetik üreticilerinden olan Flormar'da işçiler, Petrol-İş sendikasına üye oldukları için Flormar şirketinin işçileri baskı ve tehditlerle sendikadan uzaklaştırma uygulamalarını kınıyoruz.

Baskı ve tehditler başarısız olunca Flormar yönetimi bu sefer 115 işçiyi işten çıkarmıştır. FLORMAR çalışanları, işlerine geri dönmek için direniş ve mücadelesini sürdürmekteler.

Flormar şiketinin uygulamaları aslında işverenlerin ucuz işçi ve örgütsüz – sendikasız işçilere sahip olmak için ellerinden gelen bütün hukuksuz ve haksız uygulamaları yaptığının bir kanıtıdır. Ama aynı zamanda işverenin bu uygulamalarına direnen ve boyun eğmeyen örgütlenen işçilerin direnişi, işçi sınıfının dayanışması, işçilerin çalışma koşullarını daha iyi bir düzeye getirmenin mücadele etmekle olduğunun kanıtıdır.

Yunanistan sınıf hareketi Petrol İş Sendikası üyesi Flormar işçilerinin haklı mücadelesini destekler ve dayanışma içinde olduğunu ifade eder.

İşten çıkarmalara son verilsin ve işçilerin adil talepleri bir an önce yerine getirilsin.