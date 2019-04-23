Pakistan'da Albayrak işçileri eylem yaptı

Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ve üstlenici Albayrak Grubu'nun çalışanları maaşlarının ödenmediğini ve izin yapmalarının yasaklandığını belirterek eylem yaptı.

Pakistan'da kendilerine izin yasağı uygulandığını ve maaşlarının ödenmediğini söyleyen Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ile üstlenici Albayrak Grubu çalışanları sokağa çıktı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Türk şirketlerinin son dönemde en fazla yatırım yaptığı ülkelerden biri olan Pakistan'da son birkaç gündür devam eden protestolarda, izin yasağı uygulandığını, maaşların ise ödenmediğini söyleyen yüzlerce çalışan miting düzenledi.

Pakistan'da temizlik, ulaşım, çöp toplama gibi hizmet ve altyapı çalışmalarıyla tanınan Albayrak Grubu'nun çalışanları da ülkenin önemli kentlerinden Rawalpindi'de sokağa çıktı.

Pakistan Su ve Temizlik Ajansı (WASA) ve üstlenici Albayrak çalışanları, kendilerine tatil yasağı uygulandığını belirtti ve şirket yönetiminin işçi karşıtı politikalarına son vermesini istedi.

Pakistan medyasında çıkan haberlere göre çalışanlar, çöp toplamama kararı aldı ve kamyonların çalışmasını engelledi. İşçiler, talepleri karşılanmadığı takdirde belirsiz bir süre boyunca grev yapacaklarını açıkladı.