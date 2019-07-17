Özsüt’te direnişin 4. gününde kazanım

Özsüt markasıyla faaliyet gösteren STP Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. firmasında çalışan işçiler 3 aydır maaş ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediği, yemek kartlarının da verilmediğini belirterek direnişe geçti. Kadıköy Özsüt önünde açıklama yapan işçiler işten atılan arkadaşlarının direniş sayesinde kıdem tazminatlarını aldıklarını ancak çalışanlar için durumun halen aynı olduğunu belirttiler.

Özsüt markasıyla faaliyet gösteren STP Gıda Sanayi Ticaret A.Ş firmasında çalışan çok sayıda işçi, maaşlarının kriz gerekçe gösterilerek yaklaşık 3 aydır ödenmediğini belirterek direnişe geçti. İşçiler maaşlarının ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve yemek kartlarının verilmemesi üzerine direnişe geçerken, pek çok arkadaşlarının da işi bırakmak zorunda kaldıklarını belirttiler.

Direnişlerinin 4. gününde sloganlar eşliğinde Kadıköy’deki Özsüt önüne yürüyen işçiler direniş ve verilen destek sayesinde işten çıkarılanların kıdem tazminatlarının ödendiğini ancak çalışanların maaşlarının hâlâ yatırılmadığını açıkladılar.

Kadıköy Özsüt Şubesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Umut Marangoz “Direne direne kazandık ama çalışan arkadaşlarımızın durumu hâlâ aynı. Maaşlarını ve yemek ücretlerini hâlâ alamadılar. Bize destek veren tüm kurumlara, siyasi partilere ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre işten atılan bir diğer işçi olan Mehmet Dirik ise “Bize destek veren insanlar olmasaydı hakkımızı alamazdık. Zafer hakkını arayan işçinin oldu. Birleşince bu kadar güçlüyüz işte” dedi.

Özsüt işçileri maaşlarını alana kadar Özsüt önünde eylem yapacaklarını belirterek “Biz geçinemiyoruz, rahat değiliz. O zaman bizi bu hale düşürenler de rahat etmeyecek. Herkes duysun ki hakkımızı yedirmeyeceğiz. Bugünden itibaren her gün saat 14.00’da, Özsüt önünde buluşup sağır kulaklara duyurup, kör gözlere göstereceğiz. Her mecrada hakkımızı arayıp alacağız. Tüm emek dostlarını haklı taleplerimizi duymaya, bize destek olmaya çağırıyoruz. Çalışanlarının alın terini gasp edenlerden alışveriş yapmamaya çağırıyoruz. Son sözümüz ise emek hırsızlarına; Özsüt sözünü tut, hakkımız olanı ver” demişti.