Özsüt’te direniş kazanım getirdi

Özsüt’te ödenmeyen ücretleri için direnişe geçen işçilerin mücadelesi kazanımla sonuçlandı. Şirketin 386 işçiye maaş ödemesini yapacağı açıklandı.

Özsüt'e bağlı faaliyet gösteren STP Gıda Sanayi Ticaret A.Ş firmasında çalışan çok sayıda işçinin maaşları sektördeki kriz gerekçe gösterilerek yaklaşık üç aydır ödenmiyordu.

Bianet’ten Evrim Kepenek’in haberine göre Özsüt çalışanlarından Umut Marangoz, dün akşam Özsüt Yönetim Kurulu üyesi tarafından şimdilik beklemediği bir telefon aldı. Telefonda kendisine, ödemelerin yapıldığı ve diğer sorunların da çözüleceği bilgisi verildi.

Marangoz, “Direnişimiz kazanımla sonuçlandı. 386 arkadaşımıza maaş ödemesi yapılacağının sözünü aldık. Direnişimizin diğer işçilere de örnek olmasını isteriz” dedi.

Özsüt’ün işçilerin maaş alacakları, işten atılan işçilerin tazminatlarının ödenmesi ve yemek kartlarının doldurulmasını taleplerini karşılayacağını açıkladığı belirtildi.

Geçen hafta, firmanın Kadıköy şubesi önünde oturma eylemi yapan işçilere polis saldırmış ve çok sayıda işçiyi gözaltına almıştı.

