Özgür Boza Okulları’nda öğretmenlere iki aydır maaşları ödenmiyor

Özgür Boza Okulları'nda öğretmenlere iki aydır maaşları verilmiyor. Açılışında 'Köy Enstitüleri Ruhuyla' sloganını kullanan özel okulda, haklarını arayan öğretmenler ve okul çalışanları mobbinge uğruyor.

“Köy Enstitüleri Ruhuyla” sloganıyla açılan Özgür Boza Okulları’nda öğretmenlere iki aydır maaşları verilmiyor. Güvenlik görevlileri ve temizlik işçilerine ise parça parça, 200-300 TL olarak maaşları verildi. Öğretmenler duruma tepki gösterip haklarını aradıklarında mobbinge uğramaya başladı.

Bayram dönüşü ücretlerin yatırılması sözü verilmesine rağmen verilen söz tutulmadı. Dersleri boykot eden öğretmenler hakkında tutanak tutuldu.

HAKLARINI ARAYAN ÇALIŞANLARIN İLETİŞİMİ KESİLDİ

Özgür Boza Okulları’nda öğretmenlere maaşları iki aydır verilmiyor. Bayram tatiline girmeden önce 31 Mayıs Cuma günü ödeneceği söylenen maaşlar, hâlâ ödenmiş değil. Birçok öğretmen ve okul çalışanı, bayrama maaş almadan girdi. Öğretmenlerin WhatsApp gruplarında duruma tepki göstermesi ve maaşların ne zaman ödeneceğini sorması üzerine ise grup, iletişime kapatıldı.

VELİLER DESTEK OLMASIN DİYE YAPTIKLARI ZAMLARI ÖNE SÜRDÜLER

Maaşlarının ödenmemesi üzerine bir kısım veliyi durumdan haberdar eden öğretmenlere, okul kurucusu Özgür Boza tarafından atılan bir e-mailde ise “Geçtiğimiz kasım ayında yaptığımız maaş iyileştirmesi, bu kadar dikkati çekmemişti” mesajı iletildi.

Ücretleri ödenmeyen öğretmenler, bayram tatili dönüşü ilk iş gününde dersleri boykot etti.

Bu hafta derse girmeyen öğretmenler hakkında İş Kanunu'nun 34. maddesi dayanak gösterilerek tutanak tutuldu ve savunmaları istendi.

Okul çalışanlarına bu hafta sözlü olarak maaşların Perşembe veya Cuma yatacağına dair bilgi verildi. Ancak bir ödeme yapılmadı. Haklarını aramak isteyen çalışanlara mobbing uygulamaları arttı. Öğretmenler ve çalışanlar velilerin kendileriyle dayanışmalarını bekliyor.

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