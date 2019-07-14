Özgür Boza karalama yapmak yerine öğretmenlerin maaşlarını ödemeli

Özgür Boza Okulları öğretmenlerinin ödenmeyen maaşları için mücadelesi sürüyor. Okulun patronu Özgür Boza ise maaşların ne zaman ödeneceğine ilişkin bir açıklama yapmak yerine öğretmenleri suçlayan ve özel okul patronlarına çağrı yapan demeçler veriyor. Özgür Boza öğretmen komitesi sözcüsü Sema Öçal son yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini anlattı.

Özgür Boza Okulları öğretmenleri aylardır ödenmeyen maaşları için mücadele ediyor. Komite kuran ve Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı ile birlikte mücadelesini sürdüren, seslerini daha fazla duyuran ve bir arada hareket eden öğretmenlere, okulun patronu Özgür Boza maaşları ödemek ya da maaşları ne zaman ödeyeceğini açıklamak yerine ağır ithamlarda bulunuyor. Krizi bahane eden ve özel okul patronlarına çağrı yapan Özgür Boza’nın bir internet sitesinde yayımlanan ve bir arada davranan öğretmenleri suçlayan demecini Özgür Boza öğretmen komitesi sözcüsü Sema Öçal’a sorduk.

Öçal’ın açıklaması şöyle:

“Özgür Boza, aslında bizim birlik olup örgütlenerek hakkımızı aramamızdan ötürü çok büyük rahatsızlık duydu. Bizim isteğimiz hak edilmiş maaşlarımızın ödenmesi, ancak sürekli ‘Siz hiç bana gelmediniz, direkt gazetelerden gittiniz’ diyerek kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor.

Oysa biz en baştan itibaren ilk kendisiyle iletişim kurmaya çalıştık, bizim soru sorma hakkımızı engelledi, whatsapp gruplarına yazmamızı engelledi, telefonlarımızı açmadı, e-postalarımıza yanıt vermedi, tüm kapılar biz öğretmenlere kapandı.

Biz hem hukuki yollara başvurduk, hem de Patronların Ensesindeyiz ağında örgütlenerek kamuoyuna duyurduk. Kamuyu bilgilendirme hakkımızı kullandık, başka bir yol bırakmadı. Elbette hakkımıza sahip çıkacağız.

Diyor ki; ‘Sizin gibiler yüzünden 170 öğretmenin maaşını veremiyorum’. İnsanlara söylediği en büyük yalan, bizimle alakası yok, bunun hesabını kendisi vermelidir biz çalışanlar değil. Bize üç aydır ödeme yapmadı. Sanki tüm bunlar bizim suçumuzmuş gibi küçümseme ve karalama yapıyor. Maaşlarımız zaten yatmıyordu. Biz öğrencilerimizi ve okulu hukuki süreci başlatmış olmamıza rağmen yarı yolda bırakmadan son güne kadar çalıştık, karnelerini verip gönderdik. Öğrencilerimizi mağdur etmedik.

'İYİ NİYET YOLLARINI KAPATTI'

‘Komite kimdir, buradaki kişiler kim?’ diye baskı yaratmaya çalışıyor. Kendisi ve avukatının talebiyle bizi görüşmeye çağırdı. Ben ve avukatımız tüm iyi niyetimizle görüşmeye gittik ama kendisi bütün iyi niyet yollarımızı kapattı.

‘HABERLERİN GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ’

Birkaç gün önce beni ve avukatımızı tekrar telefonla arayarak durumun zorluğunu, bizden kamuoyunu bilgilendirmemize son vermemizi, haberleri çekmemizi istedi. Biz daha önce de kendisiyle uzlaşma yoluna gittik, maaşları ne zaman ödeyeceği bilgisini istedik her zamanki gibi bilgilendirme yapılmadı, masayı terk eden hep kendisiydi. Kendisine desteğimiz en baştan itibaren vardı, bizleri yoksaydı, görmezden geldi, hakaretler savurdu.

Kendisi ile yüz yüze görüşmeye gittiğimizde, internet sitesinde açıklama çıkmadan önce de söylediği tek şey ‘ekmeğime kan doğradınız’. Biz kimsenin ekmeği ile oynamıyoruz, sadece hakkımızı istiyoruz. Aylarca çalıştırdığı öğretmenlerin maaşları, ekmeği hakkında tek söz etmiyor. Biz kendisine söz hakkı verdik, emeğimize el konulurken sussa mıydık? Birlikte hakkımızı arıyoruz, buradayız. Taciz ve linç girişimine rağmen nezaketimizi ve duruşumuzu asla bozmadık. Bizim için söylediği şeyler gerçeği yansıtmıyor.

‘PATRON DEĞİLİM DİYOR AMA PATRON GİBİ PATRON’

’Hak aramak’ ne demek bilmiyor, mücadelesini bilmiyor. Öğretmenleri zor durumda, onları bu konuma sokmamalıydı. Patron değilim diyor ya, hayır gerçekten patron gibi patron.

Bizi sahtekarlıkla suçladı, başından beri her şeyimiz açık ve net, asıl açık olmayan kendisidir. Türlü sözlerle tüm çalışanlarını geçiştiriyor oysa o yaşamlarda saf duyguyla okuluna bağlı olan, her daim çocukları en iyi şekilde yetiştirmeye gönül vermiş inanılmaz bir kadrosu vardı, sahip çıkamadı.. Bencilce kendi çıkarlarını düşünen gerçek bir patron var karşımızda hep kendi haklı olan asla başka sesleri duymaya tahammül edemeyen.

‘170 ÖĞRETMENİN HEMEN HEPSİ DAVA AÇMA YOLUNA GİDİYOR’

Biz onu dolandırıcılıkla suçlamadık. Komiteyi küçümseyerek yok sayarak ödeme konusunu hep geçiştirmeye çalıştı.170 öğretmenin hemen hepsi dava açma yoluna gidiyor. Adliyeye gittiğimizde diğer öğretmen arkadaşlar dışarıdaydı, her gün birileri ile hukuk yolunda birleşiyoruz. Sözleşmesini yenilemeyen pek çok öğretmen var buna yenileri ekleniyor.

Amacımız kimseyi karalamak değil, hiç olmadı da. Bizlere ne kadar baskı kurmak isterse istesin gerçekler ortadadır, insanlar herkesi ezmeye çalışarak kendi yenilgilerini kendileri hazırlıyor. Haklıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. O bizi ne kadar sessizliğe mahkum etse de biz sessiz kalmayacağız, hakkımızı arayacağız.”

