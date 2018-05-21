Özelleştirilerek Yıldırım Holding'e satılan krom fabrikasında iş cinayeti

AKP iktidarının ikinci yılında özelleştirilerek Yıldırım Holding'e satılan Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Eti Krom fabrikasında çalışan işçi Mehmet Özgenç, fabrika içinde kullanılan iki vagonun arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Özelleştirilerek patronlara ve çeşitli sermaye gruplarına satılan kamu kuruluşlarında alınmayan güvenlik önlemleri, üretim baskısı ve taşeron nedeniyle işlenen iş cinayetleri devam ediyor.

AKP iktidarının ikinci yılında Yıldırımlar Holding'e satılan Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Eti Krom fabrikasında yaşanan iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayeti, dün akşam saatlerinde Kovancılar ilçesinde bulunan Yıldırım Holding'e ait Eti Krom fabrikasında meydana geldi. Teknik işçi olarak görev yapan Mehmet Özgenç, fabrika içinde taşımacılık yapılması için bulunan tren vagonlarının arızalanması üzerine iki vagon arasına girerek, aksaklığı gidermek istedi. Tamir sırasında iki vagonun hareket etmesiyle Özgenç, arada kalıp sıkıştı. İşçi arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine vagonlar durdurulurken, Özgenç sıkıştığı yerden ağır yaralı kurtarıldı.

İhbarla fabrikaya gelen sağlık görevlileri Özgenç'i ambulansla hastaneye götürdü. Mehmet Özgenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

