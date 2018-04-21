Özelleştirilen fabrikayla 90 bin ton şeker hediye mi edildi?

Özelleştirilen Kırşehir Fabrikası’nın depolarındaki 90 bin ton şekerin kime ait olduğu tartışılıyor. Stok şekerin değeri 270 milyon lira olarak tahmin ediliyor, fabrika Tutgu Gıda’ya 330 milyon liraya satılmıştı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker)’in 25 Nisan 2018 tarihi için duyurduğu “tahliye ihalesi” Kırşehir Şeker Fabrikası’nın depolarındaki 90 bin ton şekerin taşınmasıyla ilgili. Söz konusu ihale değeri 90 milyon ila 270 milyon lira arasında hesaplanan 90 bin ton şekerin kime ait olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre 25 Nisan 2018’te yapılacak ihale Türkşeker tarafından açıldı. İhale, 330 milyon TL’ye Tutgu Gıda’ya satılan Kırşehir Şeker Fabrikası’nın depolarındaki “90 bin ton şekerin” tahliyesiyle ilgili.

90 bin ton şekerin devlete mi yoksa fabrikayı alan şirkete mi ait olduğu belirsiz. Türkşeker soruyu “Bunu bize değil, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na sorun...” diyerek yanıtlıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da “ihale şartnamesini” paylaşmayı kabul etmemiş.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da “Fabrikanın depolarında 89 bin 400 ton hazır şeker var. Alelacele, adeta yangından mal kaçırılırcasına fabrikanın depolarının boşaltılması da son derece dikkat çekici bir konu...” diyor. Arık ayrıca ihale beklenmeden fabrika depolarının boşaltıldığına ve işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 6 ay olarak tanımlandığına dikkat çekiyor.

Kırşehir Şeker Fabrikası, Tutgu Gıda’ya 330 milyon liraya satılırken stok şekerin değerinin 270 milyon liraya ulaşması akıllara Seydişehir Alüminyum, Eti Krom gibi örnekleri getirdi. AKP iktidarı dönemindeki bir dizi özelleştirmede, fabrika üretim ya da hammadde stoklarının değerinin satış fiyatından yüksek olduğu ya da satış fiyatının önemlice bir bölümünü karşıladığı ortaya çıkmıştı.