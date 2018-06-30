Özel okul patronlarına kıyak resmileşti: Eğitim emekçileri işe iade davası açamayacak

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 23 Şubat 2018'deki kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre özel okul ve eğitim kurumlarında çalışan eğitim emekçileri 'belirli süreli sözleşme' ile çalıştıkları gerekçesiyle işe iade davası açamayacak, ihbar ve kıdem tazminatı alamayacak.

Emekçilerin ekonomik, özlük, sosyal haklarına ve hak arama yöntemlerine yönelik saldırılar sürüyor. AKP iktidarı tarafından gerçekleştirilen bu saldırıların en yeni örneklerinden biri de, özel okul ve eğitim kurumlarında çalışan eğitim emekçilerine yönelik oldu.

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Resmi Gazete'de (29 Haziran 2018 günü) yayımlanan karara göre özel okullarda çalışan eğitim emekçilerinin işe iade davası açma, ihbar ve kıdem tazminatı talep etme hakları yok edildi.

Özel okul patronlarının lehine olan bu düzenlemeye göre özel okullarda çalışan eğitim emekçileri iş güvencesinden mahrum kalmış olacak. İşverenin feshinden dolayı ihbar tazminatı talep edemeyecek. İş sözleşmeleri zincirleme yapıldığı ve "belirli süreli" olma özelliğini koruduğu için örneğin 10 yılın sonunda kıdem tazminatı talep etmeleri tartışmalı hale gelecek.

ÖZEL OKULLAR DERNEĞİ DE DUYURDU

Türkiye Özel Okullar Derneği, Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararı tüm özel okullara göndererek duyurdu.

Duyuruda, özel okullarda çalışan eğitim emekçilerinin işe iade davası açamayacakları vurgulandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu genel kurulun kararları, kanun niteliğinde ve bağlayıcı.

Karar 29 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı için düzenleme resmen yürürlüğe girmiş oldu.

ÖZEL OKULLARDAKİ EĞİTİMCİLER NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye’de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olan özel okul öğretmenleri, belirli süreli sözleşmelerle çalışıyor. Kanunun 9’uncu maddesi uyarınca, bu süre en az bir takvim yılı oluyor.

Özel okul öğretmenlerinin “belirli süreli sözleşmeyle” çalıştıklarını vurgulayan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, İş Kanunu’nundaki “Belirli süreli sözleşmelerde işveren iş akdini feshettiği zaman çalışan işe iade davası açamaz” hükmüne atıfta bulunarak, özel okul öğretmenlerinin elinden bu hakkı alıyor.

Karara göre özel okul öğretmenlerinin artık işe iade davası açamamaları, ihbar ve kıdem tazminatı talep edememeleri, kanun gereği “belirli süreli iş sözleşmesi” ile çalışıyor kabul edilmeleri söz konusu.