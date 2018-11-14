ÖZEL I Lastik İş Başkanı'nın nasıl öldürüldüğünü açıklıyoruz: Sendika odasında neler oldu?

Bu hikayede o kadar çok yanlış var ki, işçiler hepsini birden elinin tersiyle itmeden de değişmeyecek.

Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan dün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunanGoodYear fabrikasında bir işçinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Haber gündeme hızlı bir şekilde düştü. Bir sendika başkanının hem de bir fabrika ziyaretinde silahlı saldırıyla öldürülmesi büyük bir olay olmalı.

Saldırı fabrikada içinde mi dışında mı olmuştu? İçindeyse silahın orada ne işi vardı? Dışında gerçekleştiyse, konuya dışarıdan bakan herkesin ilk aklına gelen ihtimalde olduğu gibi sendikacılara karşı patronlar cephesinden faşist bir saldırı mı tertip edilmişti? Sorular ardı ardına geldi.

İşçiler cephesinden en azından şu an için bir hareketliliğin olmadığı GoodYear’da ne olmuştu da böyle bir olay vuku bulmuştu?

Vahim olay aynı hızla gündemden düşmüş görünüyor. Olayla ilgili ayrıntılarsa ortaya çıkmaya başladı. Fabrikadaki bir işçinin bize anlattıkları, olayın iç yüzünü ortaya serdi. Ortaya çıkan tablo işçi sınıfının çalışma koşulları, sendikaların mevcut durumu ve patronların sendikalarla kurduğu ilişkiler açısından hayli can sıkıcı bilgiler veriyor.

Lastik–İş DİSK içinde sağcı kimliğiyle bilinen bir sendika. Tıpkı Türk-Metal gibi mafyatik yöntemler de kullandıkları herkesin malumu. Sendika içindeki işleyiş de, işçilerin şikayetçi olduğu şekilde demokratik standartlardan çok uzak. Merkeze biat eden ekiplerin kontrolünde bir sendika burası ve işçiye yaklaşımları, örgütlü oldukları fabrikalardaki uygulamaları da buna uygun şekilleniyor.

Böyle bakınca fabrikadaki silahın oraya nereden geldiğini artık tahmin edebilirsiniz...

İşçi fabrika içinde silahla gezemeyeceğine göre Lastik-İş sendikasının başkanı kendi silahıyla vurulmuş görünüyor.

Peki o silah nasıl işçinin eline geçti? Çünkü işçinin de sonradan ortaya çıkan ifadesine göre masanın üstündeydi...

Peki neden masanın üstündeydi? Çünkü işçiyle “ona göre” bir ikna konuşması yapılıyordu!

Lastik İş’in örgütlü olduğu fabrikalarda işçiler bu sendikanın tercihlerine, hatta daha ötesi sendika merkezindeki yöneticilerin tercihlerine göre bölümlere yerleştiriliyor. Uygun referansınız varsa, sendika merkeziyle iyi geçiniyorsanız, muhalif görüşleriniz yoksa rahat bir bölüme yerleşebiliyorsunuz. Bu durum işçiler arasında bir ikilik yaratıyor. Aynı konu, hem de aynı fabrikada daha önce de sorun olmuş, işçiler bir açık mektup yayınlamışlardı. GoodYear işçilerinin yayınladıkları mektupta sendikanın sosyal tesislerinin fabrika yönetiminin organizasyonları için kullandırılmasından, sendikanın patronlarla kurduğu ilişkiden, sendika işleyişindeki sorunlardan şikayet edilmişti.

Ama asıl konumuzla da alakalı şu bölüm dikkat çekici:

Sendikal faaliyetler içerisinde, atanan temsilciler ve yalaka tayfası birçok işçinin işten atılmasını ve işten atılmasına çabalanmasına devam etmektedir.

20-25 senelik işçinin yeriyle 5 senelik işçilerin yerlerinde yapılan değişiklik ile çalışma sahalarında iş barışını bozmak ve psikolojik savaş yapmak sendikanın hangi faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Anayasa'da belirtildiği üzere Sendika'nın temel görevlerinden olan iş barışını sağlama ve yasal çerçevelerde ayrımcılık yapmadan hak, hukuk ve düzenin sağlanması gerekirken atanan temsilciler kim kimin adamı veya kendi adamımızı nereye yerleştiririm çabasıyla iş barışını bozmaktadırlar.

Temsilciler kendilerine iletilen problemleri , kendi adamları değilse destek yerine köstek olmaktadırlar.

Lastik sektöründe çalışanlar iyi bilir ki eğer bu sektörde isen yavaş yavaş zehirleniyorsun.

Lastik-İş başkanını vuran Sedat U. tam da böyle bir işçiydi. Şimdiki başkanın kavgalı olduğu bir önceki şube başkanı zamanında işe alınmış ve ona göre bir bölüme yerleştirilmişti. Ancak yeni başkan eskisinin düzenini değiştirmek istiyordu ve Sedat U. kendisini daha çok yoracak ağır bir bölüme kaydırılmak istenince bunu kabul etmemiş, yönetime zorluk çıkarmıştı. İşte iddiaya göre cinayet günü Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan bu sorunu çözmek, işçiyi “ikna” etmek için şube başkanıyla birlikte fabrikaya gitti. Fabrikadaki temsilcilik odasında sendika başkanı, şube başkanı, işyeri temsilcisi biraraya geldi ve işçi Sedat’ı da çağırdılar.

İşte ne olduysa bu görüşme sırasında oluyor. İşçinin darp ve tehdit edildiği de söyleniyor. Zaten silahın orada olması odada nasıl bir konuşma geçtiğine dair yeterince fikir veriyor. Çıkan tartışma sonrası işçi silahı alıp genel başkana, şube başkanına ve temsilciye ateş ediyor. Sonra da hızla fabrikadan çıkıp bir taksiyi gasp ederek kaçmaya çalışıyor ama yakalanıyor.

Ortaya çıkan tablo çok vahim. Kendi silahıyla bir işçi tarafından hem de fabrika içinde vurulan bir sendika başkanı, iki yaralı sendikacı ve hapse atılacak bir işçi. Burada o kadar çok yanlış var ki, işçiler hepsini birden elinin tersiyle itmeden de değişmeyecek.