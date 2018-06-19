Özel bankaların kredi 'iştahı' kesildi

Özel bankaların reel sektöre verdiği kredilerin artış hızı 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Artan faizler, firmaların yüksek borçluluk düzeyleri, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bankaların notunu düşürmesiyle birlikte yurtdışı borçlanmalarının maliyetinin artması gibi etkenler kredi yavaşlamasında

Özel sektör bankalarının reel sektöre verdiği kredilerde büyüme hızının gerilemeye devam ediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre 8 Haziran haftası itibariyle finans kesimi hariç toplam kredilerde özel bankaların 13 haftalık ortalamaya göre yıllıklandırılmış kredi büyüme hızı yüzde 10,6 seviyesine kadar geriledi. Böylelikle özel bankaların reel sektör kredilerinde büyüme hızı Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

KAMU BANKALARI SEÇİM ÖNCESİ BATIK OLMASIN DİYE FONLAMAYA DEVAM EDİYOR

Aynı dönemde kamu bankalarının büyüme hızını yüzde 30 civarında tutmayı sürdürdüğü izlendi. Verilere göre kamu bankalarında 8 Haziran haftası itibariyle kredi büyüme hızı yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.

Özel bankaların reel sektöre yönelik kredilerinin gerilemesi ticari kredilerdeki büyüme hızının da ılımlı seyretmesine yol açtı. 8 Haziran haftası itibariyle ticari kredilerde büyüme hızı yeniden yüzde 20 seviyesinin altına indi.

Geçen yıl Kredi Garanti Fonu'nun etkisiyle ticari krediler tarafında hızlı büyümeler kaydedilmişti. 2017 Haziran'ında ticari kredilerde büyüme hızı yüzde 66'yı aşmıştı.

Kamu bankalarıyla özel bankaların kredi artışı arasındaki fark uzun süredir ilk defa bu kadar açılmış durumda. Moody's özel bankaların da arasında yer aldığı 17 bankanın notunu düşürürken Fitch de 25 bankayı izlemeye aldı. Türkiye'nin artan risk primi, bankaların notlarındaki düşüş gibi gelişmeler yurtdışı sendikasyonların maliyetlerini artırıyor. Kamu bankaları üzerinden seçimlere yönelik teşvik ve çok zor çevrildiği özel sektör borç stokunu çevirmeye yönelik desteklere, özel bankalar aynı maliyetlere inmekten kaçındıkları, karlılıklarının düşmesini istemedikleri için sınırlı katılıyor.