Oyak Renault'ya 3.7 milyarlık teşvik: Vergi muafiyeti, faiz desteği, KDV istisnası...

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan 2018 yılı Kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, Oyak Renault'ya 3.7 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi. Teşvik çerçevesinde yüzde 80 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası sağlanacak.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'ye Bursa'da fabrika modernizasyonu için 3.7 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Modernizasyon kapasitesi; yıllık toplam 121 bin 730 adet binek oto, toplam 239 bin 653 adet silindir hacmi bin metreküpten küçük benzinli motor, 146 bin 951 adet dizel motor, 150 bin adet motor bloğu ve 140 bin adet vites kutusu olarak belirtildi.

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan 2018 yılı Kasım ayı yatırım teşvik belgesi listesine göre, teşvik çerçevesinde Oyak'a yüzde 80 oranında vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği ve KDV istisnası sağlanacak.

Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 433 milyon dolar olarak belirlendi.