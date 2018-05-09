Oyak Renault işçileri o adayı iyi tanıyor

Bursalı metal işçileri, Ömer Başaran ismini hatırlayacaktır. 2015 yılındaki ‘Metal Fırtına’da, işçilere yaptığı baskılarla, işçilerin kurtulmaya çalıştığı Türk Metal yandaşlığıyla hafızalara kazındı. Başaran, grevleri yasaklamakla övünen AKP’den aday adayı oldu. Tam da yerini buldu…

Türkiye 24 Haziran günü yapılacak baskın seçime hazırlanırken, düzen partilerinin adaylık yarışları da başladı. Adaylık yarışına katılanlardan biri olan, AKP’den Bursa 2. Bölge aday adayı Ömer Başaran’ın ismi, Bursalı metal işçilerine hiç yabancı değil. Oyak Renault fabrikasında, insan kaynaklarında yönetici olarak çalışan Başaran, bu göreve gelmesini, işçilerin 2015 yılında yaptıkları büyük direnişteki kirli rolüne borçlu.

DEV FABRİKALARDA ŞALTER İNMİŞTİ

Hatırlanacaktır, 2015 yılı Nisan ayında, sarı sendika Türk Metal’in MESS ile imzaladığı sözleşmeye yönelik eylemler başlamış, Mayıs ayında ise Türk Metal’den kurtulmak için Oyak Renault işçileri ayağa kalkmıştı. İş bırakma eylemleri hızla başta Tofaş olmak üzere, pek çok fabrikaya yayılmış, Türkiye’nin pek çok ilindeki fabrikalarda şalterler inmiş, fabrika işgalleri yapılmıştı. Bu büyük isyanla, otomotiv devlerindeki üretimi durduran işçiler, Türk Metal’den kurtulamadılar. Ama metal işçisinin karşısındaki MESS-Türk Metal-devlet duvarında önemli bir gedik açmayı başardılar.

Bu direnişin bastırılmasının, Oyak Renault’daki etkili isimlerinden biri Ömer Başaran’dı. Eylemlerin kritik bir anında, imalattan alınıp, insan kaynaklarında görevlendirilen Başaran, işçileri Türk Metal’e döndürme operasyonunu yürüten başlıca isimlerden biri oldu. Yasal olarak suç olmasına rağmen, bunu öylesine açık yaptı ki, Türk Metal’in whatsapp grubunda yer aldığının belgeleri bile ortaya saçıldı. AKP’den daha önce de aday adayı olan Başaran, Oyak Renault’daki icraatlarıyla, “işçi düşmanı” olarak metal işçisinin hafızasına kazındı.

‘BAŞARAN DİRENİŞİ KIRMAK İÇİN BU GÖREVE GETİRİLDİ’

Direniş sürecindeki öncü işçilerden biri olan ve işten çıkarılan Erhan İmralı’ya, Ömer Başaran’ı sorduk. “Fabrikada olaylar başladığında, Ömer Başaran’ın insan kaynakları bölümüyle alakası yoktu aslında. Ne zaman ki, işçiler atılmaya başladı, adam ayıklamalar gündeme geldi, onu insan kaynaklarına aldılar. Normalde zaten o bölümde çalışamazdı. İnsan kaynakları dört yıllık üniversite mezunu eleman alır, Ömer Başaran’ın eğitimi ise dört yıllık değil” diyen İmralı, Başaran’ın eylemleri bastırmak için bu göreve getirildiğini altını çizdi.

İnsan kaynaklarına geçtikten sonra işe alımların onun elinden geçmeye başladığına dikkat çeken İmralı şunları söyledi: “Diğer memurlar sendikalaşma mevzunda tehdit etmezdi, o tehdit etti. Örneğin, Tofaş’tan atılıp, bizim fabrikaya başvuran bir işçiyle yaptığı görüşmenin ses kaydını yayınlamıştık. İşçiye, Türk Metal’den yana olup olmadığını soruyor görüşmede. İmalatta birkaç adamı vardı ve bu kişiler üzerinden işçiler seçilip, Ömer Başaran’a gönderiliyordu. O da bu işçilerle, ‘bu fabrikanın tavrı belli, işini kaybetmek istemiyorsan ona göre hareket et’ içerikli bir görüşme yapıyordu.”

‘MECLİS’TE PATRONLAR OLDUĞU SÜRECE BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK’

Erhan İmralı, 24 Haziran seçimlerinde kim seçilirse seçilsin, ülkede önemli bir değişiklik olmayacağını düşündüğünü de belirterek, “ülkede ekonomi kötü gidiyor, enflasyon artıyor, her şeyin fiyatına zam geliyor. İşçiler ise bunu kafasına takmıyor. Onun yerine ‘bizim patron iyi zam vermedi, sendika iyi sözleşme imzalamadı’ diyor. Yani durumun hükümetle ilgili olduğunu fark etmiyor. Seçimden sonra kimin seçildiğinin önemi yok, bizi sağlam bir kriz bekliyor. İsimler değişse de, bizlerin cebine bir şey yansımayacak. Bu işçi için de böyle, tarımla/hayvancılıkla uğraşan için de böyle. Ülkede tepki olmayınca, Süpermen’i de getirip koysak, bir şey olmaz. Bir de, Meclis’te patronlar olduğu sürece, bizim için bir şey değişmeyecek. Onlar kendilerini, yakınlarını doyurmaya devam edecek, aşağıda da köleler çalışmayı sürdürecek” dedi.

AKP ONA ÇOK YAKIŞTI

Daha önceki seçimlerde de AKP’den aday adayı olan Ömer Başaran bu sefer ipi göğüslemeyi başarır mı bilinmez ama Başaran’ın adaylığı emekçilere hiçbir şey getirmeyecek. “Metal fırtına” döneminde, metal patronlarına desteğini sunan Ömer Başaran’a, “grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz” diyen, bu yılın başında da 130 bin metal işçisini kapsayan grevi erteleyen Tayyip Erdoğan’ın partisinden aday adaylığı çok yakıştı.